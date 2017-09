Boasso tiene una fuga en su lista

A Jorge Boasso lo abandonó su compañera de fórmula. Paola Rasadore, que se postulaba segunda en la lista encabezada por el edil rosarino, renunció al lugar y se integró al equipo de Cambiemos. Oriunda de San Genaro, la ahora ex candidata se mostró junto al candidato a diputado del oficialismo nacional, Albor Cantard. Actualmente concejala en su localidad, Rasadore declaró: "Tenemos que apoyar a Cambiemos para que gane las elecciones, y por eso es que vamos a trabajar en conjunto para fortalecer el espacio". Boasso, en diálogo con Rosario/12 , tiró una bomba: "La compraron, la compró Corral", sentenció y aseguró al mismo tiempo que él fue quien le pidió la renuncia. El concejal buscará ingresar al Congreso, pero bajo el sello del partido Unite, aunque discursivamente no para de aclarar que integrará el bloque de radicales, macristas y afines.

En la previa al cierre de listas de las PASO, Boasso denunció que la mesa de Cambiemos en Santa Fe lo vetó y le impidió competir en las internas de la alianza. Lo responsabilizó en su momento al presidente de la UCR nacional José Corral. Pero la Junta Electoral de Cambiemos habló de anomalías en la presentación de los avales de la lista. Al edil, entonces, no le quedó otra que competir mediante Unite, el sello del personaje José Bonacci. Boasso sacó unos meritorios 92 mil votos para ganar caminando la interna de un partido que totalizó casi 112 mil sufragios. Tras el gran domingo de agosto, y como estrategia de cara al 22 de octubre, procuró recordarle al electorado que él también es un radical macrista, pese a no ser un candidato cambiemista.

Pero su aspiración sufrió un obstáculo inesperado en los últimos días. Rasadore anunció en LT23 de su localidad que renunciaba a la lista de Unite y se pasaba a Cambiemos porque "el presidente Mauricio Macri necesita que Santa Fe también demuestre un respaldo contundente". A la par, dijo que iba a constituir en el Legislativo local el Bloque Cambiemos. San Genaro es una localidad del departamento San Jerónimo, región donde el Frente Justicialista aventajó por más de 3 mil votos a los PRO y amigos. Ante la novedad, Paola recibió rápidamente el abrazo de Cantard.

"Hemos tenido acercamientos luego de los resultados en el departamento y la provincia. Creo que hay que trabajar en conjunto y apostar al cambio. Creo que tenemos que apoyar a Cambiemos para que gane las elecciones, y por eso es porque vamos a trabajar en conjunto para Cambiemos. Me reuní con José Corral, que me atendió muy bien, y me invitó a formar parte del equipo, y ya me sumé. El cambio es a lo que tenemos que apostar. El presidente Mauricio Macri necesita que Santa Fe tenga representación...a mí me invitaron a participar de una interna de Cambiemos, y los resultados hoy dan muestra de que no podemos dejar que vuelva el pasado. El departamento San Jerónimo es el departamento del centro en el cual Cambiemos no ha ganado, pero ya nos pusimos a trabajar en el tema", avisó Rasadore.

Un día después de las palabras de la dirigente, en la misma radio habló el jefe de Gabinete Marcos Peña, quien valoró la incorporación y declaró: "Estamos contentos de que Paola se haya sumado al equipo, y que se sumen todos aquellos que quieren ser parte de esto que es cada vez más fuerte en toda la Argentina y en Santa Fe también. Cuanto más gente se sume, mejor, y sobre todo si es gente valiosa y que tiene una trayectoria, como es el caso de Paola".