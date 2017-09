El viernes 1 de septiembre por la mañana un grupo de padres de la Escuela 17 José Evaristo Uriburu de la Ciudad de Buenos Aires pidió el micrófono luego de que se izó la bandera para convocar a sus pares a la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado. Otros padres elevaron la voz para oponerse y la situación terminó a los gritos en el hall de entrada cuando los chicos ya habían ingresado a sus aulas. El columnista mediático Eduardo Lazzari, que tiene su hija en el colegio y además trabaja como columnista en el Grupo Clarín y en Canal 7, salió esa misma mañana en el programa de Jorge Lanata en radio Mitre para cuestionar la convocatoria y aseguró que ya se venía venir esa situación. “Ya habíamos tenido un entredicho con la directora el jueves pasado (24 de agosto) porque se cambió súbitamente la canción con la que se izaba la bandera para hacer una canción que tenía que ver con el lamento mapuche. Yo le plantee que eso no correspondía. De alguna manera me la vi venir y hoy (viernes 1) la directora le entregó la palabra a un padre que invitó a todos los padres a la marcha por Santiago Maldonado y eso generó una batalla campal”, aseguró. En el programa “El Lobby” de Radio Con Vos contaron que la canción que Lazzari descalificó, y que con Lanata no identificó, es “La viajera” de Soledad Pastorutti. En el colegio cuestionó la canción porque dijo que reivindicaba a los mapuches y los mapuches “atentan contra el Estado Argentino”. Lazzari será declarado hoy por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como “personalidad destacada en el ámbito de la cultura”.

La distinción a Lazzari fue por iniciativa de la legisladora del PRO Mercedes de las Casas, quien adquirió notoriedad luego de la publicación de su libro “Cómo conseguir una mucana y no perderla en siete días” donde califica a las empleadas domésticas como “seres muy humildes y carentes de instrucción”. En los considerandos del dictamen se destaca que Lazzari “realiza visitas guiadas en los principales sitios históricos de Buenos Aires” y se lo presenta como presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Ayre (Jehba) y de la Fundación Francisco Salamone, dos sellos desconocidos que tienen su sede en una oficina del Palacio Barolo, donde organiza visitas guiadas. Lazzari, defensor acérrimo de Julio Argentino Roca, se presenta en su página web como “El historiador de Buenos Aires”, pero en ningún lugar aclara si es profesor en historia o licenciado en historia. Por las dudas, la declaración de la Legislatura lo presenta simplemente como “señor”.