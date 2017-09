El candidato a senador del Frente Justicialista Florencio Randazzo cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “proteger a los gendarmes” involucrados en la represión tras la cual desapareció Santiago Maldonado, y consideró que los argumentos que la funcionaria esgrime van “por el camino contrario” a la búsqueda de la verdad.

El dirigente del espacio Cumplir se refirió a la hipótesis de la funcionaria, quien atribuyó la desaparición del joven de 28 años a la presunta "inconducta" de un gendarme, teoría que descartaría "una desaparición forzada". "Las palabras de Bullrich van por el camino contrario" a la carátula de la causa, que es “desaparición forzada”, agregó Randazzo, quien además dijo que "el Gobierno debe tener una actitud contundente en contra de la impunidad". “En Argentina nunca más puede haber un Estado cómplice de semejante delito", advirtió Randazzo.

El ex ministro de Interior y Transporte se refirió a Bullrich por Twitter, red en la que posteó una entrevista aparecida en La Nación, en la cual la funcionaria se defendió de las acusaciones de encubrimiento que pesan sobre el Gobierno nacional. En el mismo artículo, la ministra pidió "no estigmatizar" al gendarme Neri Robledo, quien reconoció haber herido a un manifestante durante la represión del 1 de agosto, y pidió a quienes la critican "que reconozcan el trabajo que estamos haciendo". "Lo que hizo Robledo está fuera del reglamento, pero no quiero estigmatizarlo", insistió Bullrich, para quien la hipótesis de la desaparición forzada "no es la única".

Para Randazzo, "los argentinos necesitamos que el Gobierno de (Mauricio) Macri se comprometa de verdad en el esclarecimiento de este caso". "Sobre todo -añadió-, porque se investiga una desaparición forzada con participación de una fuerza federal. Y en Argentina nunca más puede haber un Estado cómplice de semejante delito."