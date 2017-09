En esta casa los discos se presentan. El 14/9, Residente agitará su homónimo Residente (Luna Park, también el 15/9), Angie Foster invocará Despierta la magia (La Tangente), la folklorista Florencia Paz tendrá su Despertar (La Trastienda) y el cantautor rocker Maximiliano Calvo encenderá Quema vol. 2 (CCK). El 15/9, los hard-rockers yanquis Alter Bridge bancarán The Last Hero (Teatro Gran Rivadavia, repiten el 16/9), el technoalemán Gregor Tresher clickeará Quiet Distortion (Crobar) y el ciberjuglar Diego Martez encontrará Lo perdido (La Tangente). El 16/9, Bon Jovi venderá This House Is Not For Sale (Vélez), Lisandro Aristimuño descubrirá Constelaciones (Luna Park), La Teoría del Caos pronosticará Temporada de huracanes (Pura Vida), los electropoperos Los Condors pelarán Hipnoti-sados (Makena) Devendra Banhart moverá Ape in Pink Marble (Groove) y Científicos del Palo encenderán su flamante Justicialista: volumen 1 (Uniclub). El 17/9, el dúo indiepunk The Kills mezclará Ash & Ice (C.C. Konex). El 19/9, el tangoman Alfredo Piro reciclará Canciones usadas (Notorious), los britspeedmetaleros Venom darán bomba a Black Mass (El Teatro) y el dj inglés Nightmares On Wax palpará Ground Floor (Niceto Club). Y el 20/9, los poperos ingleses The Vamps despertarán Night & Day (Luna Park).