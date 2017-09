El candidato a senador del Frente Justicialista, Florencio Randazzo, busca la manera de no quedar atrapado en la polarización entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. “La opción de Jorge Taiana o Gladys González que plantea Cristina es totalmente falso. No hay que mentirle la ciudadanía. Acá no estamos para un ballottage ni para votar ‘en contra de’. Nosotros somos una alternativa porque encarnamos valores, coherencia y fundamentalmente expresamos futuro”, sostuvo el ex ministro de Transporte en un video que subió ayer a las redes sociales. “Las mismas personas discutiendo las mismas cosas le hace mal a la sociedad”, insistió Randazzo.