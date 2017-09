Mauricio Macri encabezó una reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner (CCK) ante sus ministros, secretarios y directores generales, y con la presencia estelar de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Tras saludar a sus funcionarios –a quienes apodó “mis chanchitos”– el presidente emprendió un breve discurso que fue en parte un coaching motivacional y en parte un anuncio de lo que vendrá. Macri la emprendió, una vez más, contra la “industria de los juicios laborales” y cuestionó a quienes dan testimonios falsos ante la Justicia. Algunos funcionarios interpretaron que se refería a los mapuches que declararon en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. También mencionó las tomas de colegios secundarios en rechazo de la reforma Secundarias del futuro. “La posición de los estudiantes es irracional”, aseguró el Presidente.

Macri encabezó una de las habituales reuniones de gabinete ampliado que, al comienzo de la campaña hacia octubre, fue en parte de gestión y en parte electoral. Ante un auditorio repleto de funcionarios, hablaron primero el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y sus dos coordinadores de gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Estos dos últimos plantearon la línea dura del discurso económico: sostuvieron que continuar con el endeudamiento es importante para se genere trabajo. “Los argentinos fuimos unos campeones en combatir al capital. No hubo capital y no tenemos desarrollo en infraestructura”, se quejó Lopetegui, remedando la marcha peronista. También dijeron que la recuperación del poder adquisitivo va a llegar cuando se consiga la competitividad que piden los empresarios.

Lopetegui repitió una metáfora que ya había utilizado Esteban Bullrich: “Cuando se hacen huevos con tocino, la gallina se compromete, pero el verdadero compromiso es el del chancho”.

“Bueno, mis chanchitos”, comenzó Macri, entre risas. Su discurso, como es habitual, no superó los veinte minutos. El presidente consideró que el resultado de las PASO fue un espaldarazo para la gestión, pero advirtió que “no hay que perder humildad”. Destacó que se debe seguir trabajando en la cercanía con la gente y “ganarse su confianza”. Mencionó los spots de campaña, que se pudieron ver en Parque Norte (pequeñas escenas donde personas cuentan cómo le cambió la vida, por ejemplo, con las cloacas). Macri sostuvo que lo emocionaron más que las megaproducciones publicitarias. También remedó el tango “Cambalache” y destacó que dice: “El que no afana es un gil”. Sostuvo que es parte de los valores que busca cambiar.

El presidente se refirió también a la transparencia y a “hablarle a la gente con la verdad”.Hizo un alto y se refirió al Poder Judicial: mencionó la “industria del juicio laboral” y el fuero comercial. “Hay abogados que le mienten a los jueces, incluso peritos, simulando situaciones que no existieron”, afirmó. “Sin nos mentimos no tenemos futuro”, remarcó. Algunos interpretaron que hablaba de los testigos en el Caso Maldonado. “Dijo que no puede ser que no tenga consecuencia que se le mienta a un juez. Fue clara la referencia”, sostuvo uno de los asistentes. Otros no lo vieron tan claro. Por último, Macri se refirió a los colegios tomados. “La posición de los estudiantes es completamente irracional. Las escuelas técnicas siempre tuvieron pasantías”, destacó, en respaldo a la reforma .