El grupo Indalo Media, dueño del canal C5N y de Radio 10, despidió alegando “graves faltas” e “indisciplina” al periodista Roberto Navarro, una de las pocas voces críticas al gobierno de Cambiemos que sobrevivía en los medios audiovisuales. “Sé que fue el Gobierno quien exigió mi salida”, afirmó ayer Navarro, quien destacó que desde la asunción de Mauricio Macri como presidente hasta esta semana Indalo “soportó todas las presiones económicas y hasta penales”. “Lo que les duele son las investigaciones, que el público vea que son corruptos, que todo son negocios y que llegaron al Gobierno para hacer negocios”, dijo en diálogo con la AM 750. El espacio de intelectuales y artistas Carta Abierta calificó al despido como “un acto de censura responsabilidad del gobierno de Macri”.

Navarro dejará de conducir Economía Política y el Destape TV, en C5N, y deberá dejar su espacio en Radio 10. La confirmación del despido se produjo luego de que acusara desde las redes sociales al gerente de contenidos de C5N, Federico Maya, de impedirle difundir un informe sobre Gladys González, candidata a senadora de Cambiemos, y denuncias que involucran a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Indalo, en un comunicado, fundó el despido en “graves faltas cometidas y reñidas con la normal convivencia”, agravadas por “actitudes de indisciplina y falta de respeto hacia sus pares y sus superiores jerárquicos”. El grupo, propiedad del empresario Cristóbal López, agregó que la decisión “no tiene origen ninguno en presiones internas ni políticas externas a las compañías y/o gubernamentales” y aseguró que sus medios “continuarán con la línea editorial adoptada oportunamente”, que incluye voces críticas al oficialismo.

“No les molesta mi crítica, que también existe en el resto de la programación de C5N, les molestan nuestras investigaciones”, sostuvo Navarro en un comunicado. “Es un cambio de época y van por más. Todo indica que lo que Macri piensa hacer en los próximos tiempos necesita la complicidad del silencio”, agregó. En diálogo con la AM 750 contó que, tras las elecciones primarias, el Gobierno le exigió a Indalo su salida, usando “las amenazas de siempre: les han impuesto 17 causas penales”. Según contó, un ministro le había dicho: “Te van a sacar y van a poner periodistas más cercanos a nosotros”. Primero “se intervino Economía Política” y después le anunciaron que le recortaban un 60 por ciento su sueldo en la radio y lo pasaban a un horario marginal, repasó. Tras el intercambio de mensajes con el gerente Maya, según explicó, tuvo una reunión con el director de C5N, Mariano Frutos, quien ante su pedido de que no lo sacaran del aire le respondió: “No me pidas que yo vaya preso para salvar tu trabajo”, en referencia a las imputaciones penales impulsadas por el Gobierno. “El canal bancó todo lo que pudo”, rescató, y apuntó que tras las PASO “cambió el equilibrio de fuerzas, el Gobierno se siente envalentonado”.

El colectivo Carta Abierta calificó el despido como “un incalificable acto de censura responsabilidad del gobierno de Macri”. “El chantaje sobre la empresa para despedir a Navarro se suma a los diversos actos de presión, desfinanciamiento de medios adversos y financiamiento de medios afines realizado por el gobierno de Cambiemos, en este caso con la complicidad de la empresa propiedad de Cristóbal López”, destacó. “Cambiemos produjo su primer acto de gobierno aplicando un decretazo a la democratizadora Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, continuando en el plano de la comunicación y de las libertades públicas con acciones represivas y censoras, muy distantes de sus recitados principios republicanos. La democracia –remarcó Carta Abierta– está en grave peligro en la Argentina.”