Cristina Álvarez Rodríguez calificó hoy como “inexplicable” la candidatura de Florencio Randazzo a senador y lo instó a sumar a la unidad del peronismo para enfrentar a Cambiemos en las legislativas del próximo mes.

Así lo hizo hoy al decir que "los peronistas tenemos que unirnos para ponerle freno al ajuste y para eso tenemos que ceder ambiciones personales y constituir un gran frente opositor”. Por FM La Patriada, la presidenta del PJ de la provincia de Buenos Aires (por licencia de Fernando Espinoza) consideró que "Unidad Ciudadana es el único espacio de oposición real que puede frenar el ajuste de Macri”, tras los resultados de las PASO de agosto.

En ese sentido es que se dirigió a Randazzo cuando le consultaron qué le diría si tuviera la posibilidad: “Le diría que seamos capaces de renunciar a las cuestiones individuales y pensemos lo colectivo; y en la necesidad que está pasando el pueblo argentino, así como la necesidad de unirnos para hacer frente al neoliberalismo en el poder”. Y ponderó que "a esta altura lo de Florencio resulta inexplicable, porque el pueblo ya se pronunció".

Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Perón y diputada nacional desde 2015, también afirmó que el motor de la unidad entre los sectores del peronismo debe ser “el compromiso con la gente que no puede más con el tarifazo y los precios”. Estimó que “la demanda es a diario, con pymes que cierran”. Y dijo que se debe “tener la capacidad de decodificar” el discurso gubernamental, ya que “hay medios que van informando otra cosa”. Así, evaluó que “si el Gobierno habla de escuela del futuro, en realidad habla de mano de obra barata con pasantías no rentadas; si habla de pagar los juicios pendientes a los jubilados, en verdad hacen un blanqueo; y cuando aseguran que son el mejor equipo de los últimos cincuenta años, resulta que nos endeudan por un siglo”.

La dirigente justicialista participará hoy de un acto en Ezeiza con Cristina Kirchner por los 70 años de ley 13.010 del voto femenino, que cumple exactos 70 años desde su aprobación el 23 de septiembre de 1947 y definió como “un orgullo” tener al frente del espacio a “la primera mujer presidenta electa por el voto”. Aseguró que “nos representa por su acción de gobierno” y se refirió a la igualdad de género en la política, al decir que hubo avances desde el voto femenino "que promulgó el peronismo luego de años de lucha de las sufragistas y el socialismo”, hasta llegar a la ley de cupo femenino de 1991. “En 1983 casi no había mujeres en el Congreso y hoy somos un tercio, esperemos que Cambiemos apoye antes de fin de año el proyecto de 50 por ciento de mujeres en las listas, como dijeron”.

También afirmó que aún falta para revalorizar a la mujer “en un país con apenas 5 mujeres al frente de empresas líderes entre las 200 más importantes, casi sin mujeres en los gabinetes de Macri y Vidal, y con un juez reemplazando a Carmen Argibay en la Corte Suprema”; a la par de cuestiones como la “asimetría en el desarrollo económico de la mujer”, manifestada en el hecho de cobrar menos que un hombre por hacer la misma tarea.

Finalmente, se refirió a las declaraciones de Cristina Kirchner sobre el aborto en la entrevista que dio a AM 750. No quiso ahondar en la idea de la ex presidenta de que el aborto es un tema para el cual la sociedad argentina aun no esté preparada, si bien definió el tema como “de salud pública” y dijo que “a favor del aborto no está nadie, lo que queremos es que no se criminalice a la mujer, es un tema con mucha hipocresía: el que tiene plata, paga, y es la primera causa de muerte materna”. Y recordó que “hay que hablar de anticoncepción, ver qué pasa en salas de atención primaria, antes llegaban los anticonceptivos, y hoy no están”.