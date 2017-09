Arnold y el medio ambiente

“El medio ambiente no es una cuestión política, es una cuestión de la gente”: así de rotundo se mostró ayer en el Festival de San Sebastián el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenengger, que apeló al compromiso de todos por salvar el planeta. “El aire o el agua no son republicanos ni demócratas”, añadió el protagonista de Terminator, que acudió al certamen a presentar el documental en 3D Wonders of the Sea. “Estamos hablando de salvar vidas y proteger el medio ambiente. Esa es nuestra responsabilidad”. Y es que según Schwarzenegger, mucha gente habla de si tal gobierno ha emprendido tal política ambiental, pero la pregunta que deberían hacerse es: “¿Qué hago yo para que el mundo sea más limpio? Todos tenemos una misión importante en esta cruzada por limpiar nuestro mundo y crear un futuro mejor para nuestros hijos”. Durante su apasionada intervención, Schwarzenegger reivindicó su gestión al frente de California (2003-2011): “Hemos demostrado que se puede proteger el medio ambiente, reducir los gases de efecto invernadero y tener más energía renovable”, señaló. “Nos dijeron que las leyes que aprobamos serían suicidas, pero diez años después, el PBI de California crece al cinco por ciento, más del doble que la media de Estados Unidos”, añadió orgulloso el ex “Governator”. “Si republicanos y demócratas fueran inteligentes, copiarían al pie de la letra con lo que hicimos en California”. Enfundado en un impecable traje azul que resaltaba su bronceado, Schwarzenegger contó que el compromiso con el medio ambiente le viene de siempre, porque es lo que vivió en su Austria natal, “que cuida mucho de sus bosques y ríos”. No obstante, cuando se convirtió en gobernador se volvió “más apasionado sobre el tema”. Durante aquellos años se dio cuenta de que estaba “en una posición en la que podía hacer cambios, ayudar a la gente y salvar vidas”, declaró. “Hay quienes hablan de cambio climático, yo hablo de que la polución mata a siete millones de personas al día, más que las guerras o los suicidios, y eso está ocurriendo ahora”. El documental Wonders of the Sea fue filmado en 3D a lo largo de tres años, en locaciones que van de las islas Fiyi a las Bahamas, y busca concientizar sobre los tesoros del mar y la necesidad de preservarlos. Está dirigido por Jean-Jacques Mantello, pionero del cine submarino 3D, y Jean-Michel Cousteau, hijo del emblemático explorador marino Jacques-Yves Cousteau. “Nos queda poco tiempo para que sea demasiado tarde”, dijo Cousteau en la presentación.