“Estamos en contra de la política del gobierno nacional por su corte neoliberal, que entiende a la educación como un servicio y no como un derecho, y excluye a las personas que no tienen los recursos para acceder”, planteó el nuevo presidente de la Federación Universitaria de La Plata, Mateo Compagnucci. La FULP renovó su conducción durante el último fin de semana, en un congreso del que participaron 166 delegados. La presidencia quedó en manos del Frente Estudiantil 7 de Agosto, conformado por las siguientes agrupaciones: Miles, La Mella (Patria Grande), Funap, CEPA (PCR) e Inti, entre otras fuerzas, que reunieron 63 votos en el congreso. El Frente Nacional Reformista (la coalición liderada por Franja Morada) se ubicó segundo, con 48 votos. La Cámpora y Quebracho se presentaron con la lista Aparición con vida ya de Santiago Maldonado, que logró 35 votos, mientras que el Frente de Estudiantes de Izquierda (PTS, PO, IS y otros), sumó 18 votos. Compagnucci destacó entre sus propuestas el objetivo académico de “intentar latinoamericanizar los contenidos educativos” ya que en la actualidad hay “planes muy cruzados por teorías y paradigmas eurocentristas y norteamericanos, cuando hay muchos autores latinoamericanos y nacionales para incorporar”.