Reunión  en Ciencia

Los representantes de becarios e investigadores volverán a reunirse hoy con funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, luego de que el martes pasado levantaran la toma de la institución, tras ocho días de protestas, en rechazo al ajuste en el sector científico y en reclamo de puestos de trabajo para los excluidos del Conicet. Las organizaciones de científicos no irán en soledad a la cita de las 9 de la mañana, ya que están convocando a manifestarse frente a la sede del ministerio mientras la reunión se desarrolla. Las tomas anteriores surgieron, justamente, después de que las negociaciones no llegaran a buen puerto. Desde el ministerio quieren que los científicos que no ingresaron a la Carrera de Investigación del Conicet el año pasado por falta de presupuesto puedan reinstalarse en universidades públicas. Sin embargo, los investigadores exigen que las designaciones respeten las mismas condiciones de estabilidad laboral y remuneración salarial que tendrían si estuvieran en el Conicet.