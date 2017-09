La primera audiencia por el juicio oral para determinar la responsabilidad de los funcionarios en la tragedia de Once culminó hoy luego de que se presentaran las acusaciones formales contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido, que está imputado por los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta, que pueden ser castigados hasta con 11 años de prisión.

La primera jornada se dedicó a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del fiscal federal Federico Delgado, la Oficina Anticorrupción y las querellas de los familiares de víctimas de Once. En tanto el debate será retomado el próximo miércoles con la presentación de "planteos preliminares" de las partes. Luego comenzará la convocatoria de testigos, en un orden que determinará el Tribunal. En total, fueron convocadas 84 personas, entre ellas el ex ministro de Interior y Transporte del kirchnerismo luego de la tragedia, Florencio Randazzo; el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el ex titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy.

Por su parte, los defensores de De Vido consideraron insostenible y originada en un "escenario de ciencia ficción" la acusación contra su cliente. "Afirmamos nuestra sorpresa, como mínimo, al verificar la insostenibilidad fáctica y normativa de la imputación", sostuvieron los nuevos abogados del actual diputado, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, en un comunicado que difundieron poco después del inicio de la audiencia.

En esa declaración, los letrados insistieron en apuntar al maquinista del tren, Marcos Córdoba, como responsable por lo ocurrido en febrero de 2012. "Debemos decir que ha sido exclusivamente el motorman quien creó el riesgo jurídicamente reprobado que se concretó en ese resultado concreto", agregaron sobre Córdoba, ya condenado a tres años y seis meses de prisión en el primer juicio por la tragedia del tren de Once, que causó 51 muertes, entre ellas la de una embarazada.

Los abogados criticaron las acusaciones por estrago culposo y administración fraudulenta con las que De Vido llegó al primer juicio oral en su contra, luego que el Tribunal Oral Federal 2 a cargo del primer juicio ordenara al juez federal Claudio Bonadio investigarlo. "Creemos que el juicio concluirá con la única respuesta posible: la inocencia del señor Julio De Vido", concluyeron los letrados.