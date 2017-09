La Sala 1 del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió separar del cargo de senador al ex candidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) Aécio Neves, como había defendido la Procuraduría General de la República. Además, precisó que el dirigente no podrá ausentarse de su casa por las noches y deberá entregar su pasaporte.

Por mayoría de votos el primer grupo del Supremo Tribunal Federal determinó la suspensión de las funciones parlamentarias del senador Aécio Neves por “la supuesta práctica de delitos de corrupción pasiva y obstrucción de investigación de infracción penal que involucra una asociación criminal”, informó el TSF en un comunicado. Neves, también licenciado de su cargo de presidente del PSDB, fue denunciado por el ex procurador general de la República Rodrigo Janot por corrupción pasiva y obstrucción de Justicia, sobre la base de la delación de ejecutivos de la empresa frigorífica JBS. La decisión de la Sala 1 fue tomada por los votos de los jueces Roberto Barroso, Rosa Weber y Luiz Fux, en tanto que Alexandre de Moraes y Marco Aurelio Mello votaron en contra.

El abogado de Neves, Alberto Toron, afirmó que la decisión del STF tiene validez inmediata, es decir, a partir del miércoles no podrá ejercer sus actividades como parlamentario. “El alejamiento de la actividad legislativa no se compara con una anulación (del mandato). Puede participar en reuniones del mundo político”, subrayó Torón en una rueda de prensa tras la decisión, según consigna el diario Folha de S.Paulo. El abogado anticipó que solicitará al STF que reconsidere su medida cautelar y destacó que el hecho de que la delación de JBS esté siendo cuestionada contribuirá sin duda alguna para hacer esa petición. Además, Neves tiene prohibido salir del país, debe permanecer en su casa en la noche y no puede comunicarse con otros investigados por corrupción.

En la misma sesión, la corte negó por tercera vez una petición de prisión preventiva de Neves hecha por Janot, quien dejó el mando del Ministerio Público Federal el día 17. Neves, aliado del presidente de Brasil Michel Temer, fue apartado por primera vez del cargo en mayo 18 de mayo pasado, luego de que fueran publicadas las grabaciones realizadas por Joesley Batista, uno de los dueños de JBS. En estos audios el senador solicitaba al empresario fondos por debajo de la mesa para financiar su defensa en el caso Petrobras. En junio, el juez de la corte Marco Aurelio Mello aceptó un recurso de la defensa de Neves y lo restituyó en el cargo. Una decisión que fue revocada este martes con tres votos contra dos.

El presidente de la Cámara Alta, Eunício Olivera afirmó que la decisión del TSF podría ser inconstitucional y que en ese caso el Senado podría revisar lo establecido por la justicia. “Si la Constitución fue herida por una decisión, corresponde al Senado tomar una decisión basada en la Constitución”, dijo Olivera a Folha y agregó que la Carta Magna no establece la separación del cargo de los senadores.

Aécio Neves fue uno de los principales impulsores del golpe de Estado parlamentario de la presidenta electa Dilma Rousseff (2011-2016) en el 2016, quien fue acusada de adulterar las cuentas públicas. Tras la destitución de la mandataria, el senador se unió al gobierno de Temer. A su vez, Neves fue el principal candidato de la derecha en las elecciones del 2014 y cayó derrotado por una mínima diferencia en la segunda vuelta ante Rousseff.