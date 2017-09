Niembro ha vuelto. La Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento del ex candidato de Cambiemos Fernando Niembro y ordenó continuar investigando si se cometió un delito con los casi 25 millones de pesos que recibió del Gobierno porteño cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno. “Las pruebas producidas hasta el momento impiden descartar que haya existido un fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública o bien otro de los delitos”, indicó la Cámara. El relator deportivo, en tanto, reapareció con un programa en la señal estatal DeporTV. El responsable de los medios públicos, Hernán Lombardi, no respondió a las consultas de este diario sobre el monto que factura y la modalidad de contratación que tiene actualmente Niembro con el Estado nacional.

La Procuraduría contra el Lavado de Dinero (Procelac) había acusado a Niembro luego de que el diario Tiempo Argentino revelara que recibió más de 25 millones de pesos de distintas dependencias del Gobierno porteño a través de un decreto que permitía saltearse las modalidades de contratación reglamentarias. Como consecuencia de esa noticia, Niembro terminó renunciando como primer candidato a diputado de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires. Luego, en el devenir de la causa judicial, consiguió ser sobreseído y el caso parecía ir al archivo. Hasta ayer.

La Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento y dio instrucciones sobre cómo debe avanzar la investigación judicial. Sobre la facturación de Niembro entre 2012 y 2015, indicaron: “La Usina Producciones S.R.L. percibió del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma total de 24.718.595,48 pesos y tuvo un costo de 5.644.898,07 pesos para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas, lo que en definitiva le significó una utilidad bruta de 19.073.606,41 pesos”.

Niembro había sido contratado en forma directa y sin licitación para “proveer espacios de publicidad” a la cadena Fox, donde él trabajaba, y para realizar “encuestas de satisfacción sobre el servicio de recolección de residuos”, sobre las que ni él ni el Gobierno porteño pudieron dar nunca una explicación convincente.

La Cámara también le señaló al juez de instrucción Roberto Ponce, que sobreseyó a Niembro en primera instancia, que la diferencia sideral entre gastos e ingresos del Gobierno porteño debería ser considerada como un potencial indicio de una actividad delictual. Los camaristas Alberto Seijas, Ricardo Pinto y Carlos Alberto González detallaron otras irregularidades entre los pagos del Gobierno y las facturas de la Usina, que tienen diferencias de cuatro millones y medio de pesos. “No resulta razonable sustentar que exista plena correspondencia entre las contrataciones que La Usina Producciones S.R.L. llevó a cabo con el ente gubernamental y los pagos que dicho organismo le realizó. Tampoco la conclusión vinculada con la ausencia de sobreprecios en los pagos”, indicaron los camaristas.

Además, advirtieron que “previo a contratar a La Usina se solicitaron otros dos presupuestos y uno de ellos –que no fue elegido por su mayor precio– fue confeccionado por Santiago Videla, quien finalmente realizó la prestación como empresa subcontratada y a un precio significativamente inferior. Nótese también que La Usina Producciones S.R.L. percibió para ello 7.197.564 pesos y abonó a Videla 2.526.074,15 pesos, significándole una utilidad bruta de 4.671.489,85 pesos”.

También los camaristas observaron el uso que hizo el Gobierno de Macri del decreto 556/10, que permitía contratar “por necesidad y urgencia”, para elegir a Niembro. Las contrataciones no fueron publicadas en el Boletín Oficial porteño. “Si bien el juez de primera instancia consideró que el informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires no arrojó cuestionamientos de ninguna índole respecto de estas contrataciones, cierto es que sí observó que la necesidad y urgencia invocada no se encontraba suficientemente justificada y que el recurso sistemático a ese instrumento implicaba un apartamiento de la Ley que regula las compras y contrataciones de la Ciudad”, indicaron los camaristas. El recurso de las contrataciones directas y el uso de ese decreto no fue un caso aislado: como informó este diario, durante 2014, el 69 por ciento de las contrataciones que hizo el gobierno de Macri fueron sin licitación pública, según una investigación de la comunera Julieta Costa Díaz.

Niembro reapareció hace poco en el canal estatal DeporTV, que se emite por TDA, con un programa llamado Retratos. Este diario intentó comunicarse con Lombardi para conocer el monto y la modalidad de esta nueva contratación con el Estado, pero el funcionario macrista no respondió a las llamadas, pese a que se trata de información pública.