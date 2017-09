Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, repudió las declaraciones de la diputada macrista Elisa Carrió quien consideró "una infeliz... que no tiene sentido de la moral". El repudio surgió luego de que la legisladora afirmara con respecto a la desaparición de Santiago Maldonado que "los organismos de derechos humanos o sectores del kirchnerismo quieren que esté muerto".

“Carrió es una infeliz, una pobre mujer, es del estilo de Gerardo Morales. Es una mujer que no tiene sentido de la moral, me da asco. Son exagerados para negar los derechos humanos”, calificó la referente de la Madres a la diputada porteña.

La referente de derechos humanos consideró en AM 750 que la familia de Maldonado “fue humillada y calumniada por el gobierno” y calificó a la ministra Patricia Bullrich como “mentirosa” e “hipócrita”, porque “ya tendría que haber renunciado, no renunció porque no tiene moral”. También caracterizó al ex juez de la causa Guido Otranto como “cómplice total, él sabe donde está” el joven, “como también saben (el jefe de gabinete del ministerio, Pablo) Noceti” y la ministra “que dirigieron el operativo”.

Cortiñas no se quedó ahí. “No se querían llevar a un integrante de la comunidad mapuche, se lo querían llevar a Santiago”, afirmó. Y denunció que Gerardo Milman, el secretario de Seguridad Interior “fue a decirle a Sergio Maldonado que no era una desaparición forzada para hostigar a la familia”. Para ella, “es un hecho producido por el Estado”, al tiempo que definió la desaparición forzada como “el crimen de crímenes”.

No pudo evitar hacer la comparación del manejo que hace el Gobierno de este caso de lo que es su mirada sobre el pasado. “Al principio negaron los 30 mil desparecidos y hablaron de guerra sucia y teoría de los dos demonios. Esperamos que paren de decir mentiras y de negar”.

Finalmente opinó del caso de Milagro Sala, quien a un año y ocho meses de su detención le revocaron la prisión domiciliaria. Me indigna lo que pasó. Morales está tapando muchas cosas. El odio que tiene lo va a mandar a la tumba, le va a pudrir su espíritu, no se puede odiar tanto. Milagro sabe que pido por su libertad. Tiene que tener un juicio en libertad”. Aseguró también que “están violando pactos internacionales y el respeto humano” y que a la dirigente social “la torturan psicológicamente, hay una persecución incluso donde está detenida”.