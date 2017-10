Durante una recorrida de campaña por el partido bonaerense de La Matanza, la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, denunció que la apuesta del gobierno de Mauricio Macri es “la división de los trabajadores, de los sindicatos y de los movimientos sociales” para debilitar así cualquier oposición a sus políticas de ajuste. La ex presidenta puntualizó que “lo único que pide (el pueblo) es que se les devuelva el trabajo” y volvió a llamar “a la unidad” para “reconstruir lo que nos han arrebatado”.

“Apuntan a la división de todo, a la fractura social”, advirtió la ex mandataria ante las miles de personas que la acompañaron durante la denominada “Caravana Ciudadana”, realizada por las calles de la localidad de González Catán. “Mientras desde el Gobierno apuntan a la división de los trabajadores, de los sindicatos, de los movimientos sociales, por del ‘divide y reinarás’, los que creemos en la democracia creemos en la unidad”, subrayó.

La recorrida fue iniciada en Ruta 3 y Bariloche y llegó hasta el centro de Catán donde, desde arriba de una camioneta, CFK dio su discurso acompañada por su compañero de fórmula para las próximas elecciones legislativas del 22 de octubre, Jorge Taiana. También estuvieron la intendenta local Verónica Magario; y el titular del PJ bonaerense y candidato a diputado nacional, Fernando Espinoza.

Durante su mensaje, la candidata a senadora caracterizó a ese distrito, el más poblado de la provincia de Buenos Aires, como el “corazón industrial” del conurbano y rechazó la iniciativa del gobierno de María Eugenia Vidal de dividirlo. “No lo vamos a permitir”, sentenció la ex presidenta ante la ovación de los presentes. “Apostamos a la unidad del pueblo” porque así “podremos volver a construir las cosas que nos han arrebatado, a pesar de que desde las tapas de un diario intenten convencernos de que está todo bien”, enfatizó.

“Quiero asumir frente a todos ustedes el mismo compromiso de siempre: defender y representar los intereses de un pueblo que aspira al trabajo, a la escuela pública, a los remedios para los ‘viejos’, a las pensiones para los discapacitados y a las políticas de género”, dijo en alusión a cada uno de los sectores más afectados por la administración macrista.

El recuerdo de Néstor Kirchner tuvo un párrafo aparte. CFK contó que fue él quien le dijo “tenés que conocer La Matanza” porque ahí “el pueblo te abraza”. “Lo único que piden es que se les devuelva el trabajo”, le dijo el ex presidente, según el relato de Cristina y agregó que, como entonces, “trabajo es lo que ahora no está faltando”.

“La Matanza, corazón industrial de Buenos Aires, tiene que volver a recuperar su brillo, a ser lo que fue”, concluyo CFK, quien fue la única oradora del acto.

Taiana, que por la tarde acompañó a la ex presidenta, estuvo durante la mañana en un acto con más de 30 gremios en La Plata. El ex canciller respaldó a la candidata a concejal, Victoria Tolosa Paz y los candidatos a diputados Ramón Garaza, Susana Mariño y Héctor Nieves. “Estamos reunidos como no lo estuvimos antes y quizás esa es una de las razones por la que no alcanzamos los resultados que esperábamos en 2015. No podemos permitir que haya poco diálogo entre el movimiento obrero organizado y la rama política peronista. Un peronismo unido es la clave para ganar en octubre”, expresó Taiana, en línea con el llamado a la unidad de CFK.