Argentinos Juniors profundizó el mal momento de Racing en la Superliga al derrotarlo anoche por 2-0 en La Paternal, en un partido que dejó claras las dificultades de La Academia para generar opciones de gol.

Varió el esquema Diego Cocca. Dejó la línea de cinco defensores y presentó una de cuatro, con Grimi como marcador central. En el mediocampo, la novedad fue la presencia de Mansilla por izquierda, como extremo, imitando el trabajo que por derecha cumplía Solari. La idea de manejar mejor la pelota chocaba con la presión de los hombres locales en toda la cancha. Argentinos lograba el objetivo de no dejar jugar a Racing, pero sus intentos en ofensiva eran aislados. No obstante, el Bicho de La Paternal fue superior a La Academia en los primeros veinticinco minutos. El once de Cocca sufría la marca y no hallaba asociaciones para llegar con riesgo hasta Chávez.

En los primeros minutos del complemento, Racing pareció encontrarle la vuelta al trámite. Emparejó la intensidad que proponía Argentinos y se posicionó más en campo contrario. Así dejaba más espacios, y el Bicho lo sorprendió sobre los 60 minutos, con un contragolpe del veloz cabrera que Romero no pudo cambiar por gol cuando sólo tenía la oposición de Gómez.

Con el correr de los minutos, el desarrollo volvió a hacerse anodino, aunque volvió a crecer el trabajo del local, que encontró el triunfo en la agonía del partido, con una pelota que Quiroga cabeceó a la red después del pase pinchado de Romero. La victoria fue refrendada con un golazo de tiro libre de Pisculichi que marcó el 2-0 definitivo, que premió la intensidad del local y castigó la falta de identidad de Racing.