Desde un escenario montado de espaldas a la casa Rosada y ante una Plaza de Mayo colmada, la familia de Santiago Maldonado exigió su aparición con vida. La convocatoria de la familia Maldonado, que fue visto por última vez durante la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia el pasado 1º de agosto, recibió una adhesión masiva de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales.

A dos meses de su desaparición se enviaron mensajes dirigidos al poder político –entre otros, la renuncia de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich- y también a los grandes medios de comunicación, que, en palabras de Sergio Maldonado, “toman el tema para decir cualquier cosa, mientras que nuestro discurso, el de los familiares, siempre se ha mantenido igual: no manejamos diversas versiones como ellos”.

En una carta abierta dirigida a Santiago, Sergio denunció la existencia de “intereses vinculados con la tierras, con el poder, que parecen ser más importantes” que la vida de su hermano. Aseguró que“el tema estuvo politizado desde el principio: porque fue Gendarmería quien se lo llevó”.

“Santiago donde estés quiero que sepas que te quiero, cada día que pasa te extraño más, te lloro más. A veces me pregunto –sigue la carta- por qué sos vos el que está pasando por esto y no yo. La respuesta es inmediata, yo nunca me involucré, como te involucraste vos, con los más débiles. Ojalá puedas escucharme, es mucha la gente que te quiere sin haberte conocido y que está reclamando por vos”. La multiplicación de la cara de Santiago en carteles, fotos y grafitis “es algo que me da felicidad pero también me da impotencia y tristeza porque no estás con nosotros”, agregó.

“Te estoy buscando, te seguiré buscando, más allá de intuir dónde te tienen. Confieso que al principio me ilusioné al pedir la colaboración de los gendarmes, sin embargo, ahora estoy convencido de que no existe la bondad de los gendarmes ni de los jefes que participaron en la represión a la comunidad mapuche”, leyó Sergio en uno de los pasajes más aplaudidos de la carta, donde también señaló al poder judicial: “Los ministros, jueces y fiscales sólo han cuidado sus intereses. Para ellos somos un número, una estadística, un casillero, pero personas con derechos que exigimos Justicia. Quisiera preguntarle al presidente Mauricio Macri y a todos sus ministros donde está Santiago”.