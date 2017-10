“Argentina no es un equipo”

Oswaldo “Cachito” Ramírez, autor de los goles de Perú ante Argentina, en el 2 a 2 que en 1969 provocó la eliminación de la Selección del Mundial de México 1970, consideró que el cuadro de Sampaoli “no juega como equipo”. “Los argentinos por temor están pensando que esta es una venganza del ‘69, pero no tiene nada que ver. Lo que pasa es que Argentina está atravesando un momento bastante difícil. Tienen muy buenas individualidades pero no funcionan como equipo. En cambio, Perú sí está jugando como equipo y eso es fundamental”, analizó el ex delantero.