Por segundo año consecutivo, el gobierno porteño confirmó que más de once mil chicos no tuvieron lugar en la escuela pública. A diferencia de 2016, cuando la información se hizo pública por la respuesta del Ministerio de Educación a un pedido de informes en la Legislatura, este año el dato llegó en el marco de la causa iniciada en el juzgado de Elena Liberatori por la falta de vacantes en el nivel primario. Según la información brindada por el propio Gobierno, unos 11.958 chicos quedaron en lista de espera tras la inscripción de 2017, 526 más que el año anterior. El próximo lunes arranca una nueva inscripción online y, como ya es un clásico en la Ciudad, las familias deberán cruzar los dedos para no quedar en lista de espera.

La información fue recopilada por el legislador Patricio del Corro, autor de la demanda contra el Gobierno porteño, que junto con familias damnificadas por la falta de vacantes presentaron un amparo por la falta de lugares en el nivel primario. Luego de reiteradas intimaciones que hizo la jueza para que las autoridades den información precisa sobre la cantidad de chicos que se anotaron en la inscripción online y cuántos quedaron en lista de espera, en el último mes el Ministerio de Educación porteño entregó un informe de 400 hojas.

De acuerdo a este informe –que difundió el legislador del Frente de Izquierda- las autoridades porteñas reconocieron que en el nivel inicial, más conocido como jardín de infantes, la falta de vacantes volvió a ser enorme: la lista de espera alcanzó a 10.480 chicos. Las autoridades porteñas también confirmaron que faltaron lugares en las escuelas primarias y secundarias, incluso más que el año anterior. Se quedaron sin vacante 872 chicos de nivel primario y 606 del nivel medio. “No puede entenderse ‘espera’ como alumnos que no cuentan con vacante asignada sino que la misma no fue aceptada”, justificaron desde el Gobierno en el documento enviado a la Justicia que tiene la firma de las funcionarias María Susana Basualdo y Romina Paola Méndez Ruiz.

“Desde principio de año venimos con los amparos por la falta de vacantes en la escuela pública y la jueza tuvo que intimar al Gobierno en varias oportunidades para que dieran la información. La última vez amenazó con peritar el sistema de inscripción online si no brindaban los datos y entonces respondieron”, le contó a este diario Patricio del Corro. Según explicó el diputado porteño, la causa por la falta de vacantes se dividió en dos: una para nivel inicial y otra por la falta de lugares en la primaria.

Según Del Corro, en contraste con la respuesta del Gobierno que decía que no faltaban vacantes en la primaria, en marzo pasado a su despacho llegaron múltiples reclamos de familias rebotadas por la inscripción online. “Ahora están reconociendo que faltan casi mil vacantes”, afirmó el legislador sobre la información brindada por el Gobierno. Con respecto a la justificación oficial que niega que la lista de espera signifique una falta de vacante, para Del Corro esa versión no contempla el problema por distrito. “A un chico de Barracas no lo podés mandar a una escuela en Villa Urquiza, eso no se puede considerar como una vacante satisfecha. Los padres no aceptan porque les es imposible llevarlo”, respondió Del Corro sobre la diferencia de demanda insatisfecha que varía por zonas.

Por la falta de vacantes en nivel inicial, cursa otro amparo impulsado por la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el juzgado a cargo del juez Pablo Mántaraz. En este nivel, el número de lugares faltantes en los jardines públicos aumentó notoriamente en el último año. “Nos preocupa muchísimo que haya crecido tanto la lista de espera. De 6.152 vacantes faltantes el año pasado pasamos a 10.553 este año. El gobierno de la Ciudad tiene la obligación de garantizar la educación a partir de los 45 días, como lo dice la Constitución porteña”, afirmó Carmen Ryan, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ.

Según explica Ryan, el Gobierno se excusa en que el último año no hubo falta de vacantes para los chicos de 4 y 5 años, edad en que arranca la educación obligatoria. “Es importante que los padres y madres sepan que igual el Gobierno tiene que garantizar el acceso a la vacante”, advirtió Ryan ante la próxima inscripción online.