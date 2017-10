Un día antes del inicio del anteúltimo partido de la última fecha de las Eliminatorias, el director técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, señaló que aún no tiene definido el equipo que saldrá mañana a jugar contra Perú en La Bombonera, pero confió en que "estos futbolistas le den al pueblo argentino la clasificación para el Mundial".

"Todavía no definimos el equipo, todos los jugadores que probamos tienen la misma posibilidad de jugar. Lo definiremos en las próximas horas", dejó abierta la formación para mañana Sampaoli en la conferencia de prensa que ofreció en el predio de Ezeiza, aunque aclaró: "Siempre trabajé de esta forma. La forma de trabajar es la que a mí me vinculó y me trajo hasta acá. Utilizo el mayor tiempo posible para ver distintas estructuras".

"Estamos tratando de establecer relaciones entre jugadores para luego meterlos dentro del sistema. Como no hay mucha chance de trabajar, tenemos que ir a lo más concreto. Hay que tratar de evitar la anarquía y que un jugador le preste un servicio al otro", insistió el director técnico y agregó: "Si uno no tiene la posesión del balón, ese esquema puede ser productivo. Pero si el partido se hace de ida y vuelta puede sentirlo en cada contragolpe. Tenemos que analizar las distintas posibilidades y definir qué vamos a hacer".

Respecto a Lionel Messi, Sampaoli se esperanzó con que pueda moverse "en el campo como lo hace en su club, siempre vinculado con la cercanía del área. Tenemos que tratar que Messi esté cerca del área rival".

"Imagino a la selección con mucha furia. Mi sentir es que Argentina va a salir con todo a buscar. Contra Venezuela búsqueda no faltó, faltó contundencia. Y la contundencia aparecerá con los jugadores que tenemos", se esperanzó para mañana.