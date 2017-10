Roman Polanski fue acusado de violación por cuarta vez. Renate Langer, una ex actriz de 61 años, denunció ante la policía suiza que el cineasta franco-polaco la violó cuando ella tenía quince años. El abuso habría ocurrido en 1972, en la localidad suiza de Gstaad. El jefe de prensa de la policía del cantón de St. Gallen, Krusni Hanspeter, fue quien informó sobre la denuncia y la investigación en curso, cuyos detalles furon publicados por The New York Times.

Ranger contó que conoció a Polanski cuando ella era modelo en Munich. Atraída por la posibilidad de que la llamase para un casting, fue a encontrarse con el realizador en su casa de Gstaad, donde, según relató, la violó. Dados los años que pasaron tras los hechos denunciados, la policía suiza no confirmó aún si se presentarán cargos contra el director de El bebé de Rosemary y Chinatown, o si según las leyes del cantón de Berna se considera que el caso prescribió. Langer es la cuarta mujer que acusa públicamente a Polanski por abuso sexual. En el caso de Samantha Geimer, él mismo reconoció haberla abusado, cuando ella tenía 13 años, en la casa de su amigo Jack Nicholson de Los Angeles, mientras éste estaba de viaje. Entonces pasó 42 días preso y luego, ante el temor de una condena más larga, huyó a Francia. En 2010, la actriz británica Charlotte Lewis declaró que el director la violó cuando ella tenía 16 años. Una tercera mujer también lo acusó en agosto pasado. El lunes Polanski presentó en el Festival de Zurich su nueva película Based on a true story. Los portavoces del certamen aseguran que ya no se encuentra en la ciudad.