La alcaldesa de Barcelona compartió un mensaje en su cuenta de Facebook que denuncia “la imagen falsa y distorsionada” que ha creado “la derecha española de lo que pasa en Cataluña”. “Hablan de totalitarismo, de convivencia rota, de una población amedrentada por violentos “separatistas”. No son términos descriptivos sino cargados de un imaginario perverso”, apunta Colau en referencia a las palabras del portavoz del Partido Popular (PP) Rafael Hernando, quien afirmó que la huelga general del martes era de “corte nazi”.

Colau admite que teme que se acaben “rompiendo los lazos de fraternidad y de cariño que nos unen por abajo, a las persona”. “No lo podemos permitir. Nos han pegado. Nos han hecho daño. No será fácil olvidar eso. Necesitamos el apoyo de ustedes”, afirma. Y pide a “todas aquellas personas fuera de Cataluña” que intenten “analizar este conflicto sin prejuicios”, “que se atrevan a cuestionar lo que nos están diciendo los portavoces del gobierno (central de Mariano Rajoy)”.

La alcaldesa aclara que no se define como independentista y se reitera en que no comparte “la vía unilateral”. “Soy muy crítica con el gobierno de Puigdemont y no me gusta cómo se han hecho las cosas”, asegura, lo cual no implica, dice ella, dejar de condenar que la actuación policial durante el referéndum “vulnera derechos y libertades fundamentales de todos: catalanes, españoles, europeos... hoy es Cataluña, mañana puede ser en cualquier otro sitio si lo normalizamos y queda impune. Si lo justificamos, estamos perdidos”.

Colau publicó este mensaje unas horas después de que el gobierno de Rajoy rechazara la oferta de mediación lanzada por la alianza izquierdista Unidos Podemos porque, según justificó el Ejecutivo, “no se puede tratar con quienes plantean un chantaje tan brutal al Estado”. En este sentido, la funcionaria exige que “quien tiene responsabilidad de estado debe escuchar, respetar a la población, hacer propuestas en positivo y ofrecer alternativas. Jamás reprimir a población indefensa”.