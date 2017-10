En la provincia de Santa Fe 2000 personas son dialisadas. 830 de éstas son afiliados al PAMI. En todo el país son 29000 de los que 11000 son afiliados al PAMI. Pretenden recortar un 10% las prestaciones. Alertan sobre disminución calidad del servicio. Las actuales autoridades nacionales del PAMI, en una medida unilateral e intempestiva, intimaron a prestadores de diálisis de todo el país a acogerse a un acuerdo para recortar un 10% de las retribuciones que éstos perciben por sus servicios de diálisis crónicas. Quien no lo firme quedará fuera del listado de prestadores. Esta decisión es altamente preocupante, y peligrosa, porque en primer lugar, pone en riesgo la salud de los afiliados al PAMI para quienes la diálisis es sinónimo de vida. En segundo lugar resentirá sensiblemente la capacidad de compra de medicamentos e insumos, así como también el pago de sueldos al personal de los Centros de Diálisis. Es importante destacar que los insumos que se utilizan son en su mayoría importados y se pagan a valor dólar , y que los servicios en el país aumentaron un 400%. Desde la Asociación de Prestadores de Diálisis y Trasplantes Renales de la provincia de Santa Fe "no estamos dispuestos a admitir este nuevo recorte pues bajo las reglas de juego que las autoridades nacionales pretenden establecer no es posible brindar las prestaciones. Sólo se pondrá en riesgo la vida de los adultos mayores que se verán afectados por esta decisión". Y agregaron que el riesgo que implica un nuevo ajuste al sector "es el límite entre la vida y la muerte para los 830 afiliados al PAMI -en su mayoría adultos mayores- que son asistidos en los 43 Centros de Diálisis Crónicas que hay en la provincia de Santa Fe". Y agregan que estos tratamientos "son complejos desde el punto de vista técnico y humano. Requieren de la asistencia de un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales y administrativos cuya misión es contribuir al cuidado de la salud integral, con más bienestar psico-bio social, y por ende , mejor calidad de vida a nuestros mayores. Creemos que las actuales autoridades del PAMI no evaluaron correctamente el impacto negativo de esta medida. Disminuir los pagos a los que cuidan la salud de los casi 11000 afiliados en diálisis en Argentina, llevará a consecuencias no esperadas ni pretendidas por los actuales funcionarios del PAMI".