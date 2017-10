Ocho fueron las listas que superaron el piso electoral que impusieron las PASO y aparecerán en la boleta de la elección general, el próximo 22 de octubre. Pero el debate que organizó un grupo de medios de comunicación de la ciudad solo convocó a los cinco primeros. Rosario/12 reunió el testimonio del trío de postulantes que se quedaron sin la chance de intercambiar conceptos con sus pares y presentar sus propuestas en la pantalla. Carlos Coscia (Espacio Grande) dijo que el hecho de quedar fuera "es bastante injusto"; Majo Gerez (Frente Social y Popular) lamentó que la democracia "esté funcionando con las reglas de personas a las que nadie votó, medios de comunicación y el poder económico que representan"; mientras que Martín Rosúa remarcó que los medios "tienen una función social que deben cumplir".

Cambiemos, el Frente Justicialista, el Frente Progresista, Ciudad Futura y 1Proyecto Santafesino son las cinco fuerzas que tuvieron anoche la oportunidad de cruzar sus visiones políticas. Una de las críticas más precisas de las tres listas que no fueron convocadas a debatir es que la diferencia que los separó con la massista Daniela León es menor a un punto. Por eso, entienden que es injusto que no se los haya dejado participar. En rigor, la presidenta del Concejo, sin internas, sacó 2,65 por ciento (21.116 votos). Espacio Grande, cuyo ganador de la PASO fue Coscia, llegó a los 2,14, Gerez obtuvo 2 puntos clavados y la UCR alcanzó 1,85 por ciento de los sufragios.

-- ¿Cómo tomó que se haya acotado a los cinco primeros la invitación a debatir?

Coscia: --No usaría la palabra discriminatorio, quiero creer que es un tema de imagen, organización, los canales son privados, tienen todo el derecho de seleccionar e invitar a quien quieren. Es un negocio de los medios que no puedo modificar. Es injusto, hubiese aceptado dos, hasta tres fuerzas, pero cuando vamos a cinco donde las diferencias son mínimas y estamos peleando por el mismo espacio, para la gente parecería que quedamos fuera de carrera, que no tenemos posibilidades o nos bajamos. Bien no me pudo haber caído jamás. Pregunté si era un tema económico, si fuera así, las quejas serán las mismas, pero habría una explicación.

Gerez: --Es bastante injusto que la democracia esté funcionando con las reglas de personas a las que nadie votó, medios de comunicación y el poder económico que representan. Las diferencias en términos de números de las últimas listas, saliendo de los tres grandes, no es abismal. Hemos logrado, vía Celeste Lepratti, que el Concejo exprese la necesidad de que en todos los debates estemos todos los candidatos y candidatas que fuimos legitimados por el voto popular.

Rosúa: --Saludo que se hagan debates. Para nosotros la política es eso. Discutir ideas. De hecho hace más de un año que presenté un proyecto en el Concejo para que los candidatos a concejal y a intendente deban debatir obligatoriamente antes de cada elección. Es la única forma de que la población pueda elegir razonablemente y de manera informada. Así vamos a tener democracia de mejor calidad. Los medios de comunicación son empresas privadas que tienen sus propios intereses. Pero a mi juicio tienen una función social que deben cumplir. Y dentro de este marco, está mejorar la democracia y la república. Dejar candidatos fuera del debate creo que va claramente en contra de este rol.

-- ¿Qué le hubiera gustado aportarle al debate?

Coscia: --Me gustaría exponer qué visión tenemos cada uno sobre todos los temas. Después de cuatro años de estar en el Concejo, si no tengo argumentos para decir porqué quiero volver a estar, mostrar qué hicimos.

Gerez: --No vamos a poder contar las propuestas en igualdad de condiciones y debatirlas en conjunto con los otros candidatos. Sabemos que vamos a llegar al Concejo, pero no lo vamos a hacer de cualquier manera, decimos cosas que el resto calla. Los debates están muy marcados sobre qué proyecto de ciudad queremos. Venimos gestando todos los días un montón de políticas para cambiar la vida de los rosarinos.