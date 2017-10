La permanencia de Paolo Montero al frente del primer equipo de Central pasó a quedar en manos de los próximos resultados. El técnico necesita un triunfo el sábado ante Argentinos, incluso a pesar del apoyo que recibió de parte de los jugadores: "El plantel está cien por cien con Montero, es la persona que confió en nosotros", aseveró Leonardo Gil, uno de los refuerzos contratados para la presente temporada. El entrenador uruguayo hará debutar el sábado al defensor Marcelo Ortiz, dispondrá del ingreso del lateral Elías Gómez y espera aún por la recuperación de Marco Ruben (foto), quien se repone de una lesión muscular.

Central tiene que ganar su primer partido de la Superliga el sábado en el Gigante para aclarar la situación de Montero. El entrenador amagó con renunciar en la derrota con Banfield pero ahora son los directivos con los consideran la desvinculación del entrenador si el fin de semana el canaya no gana. "El equipo da lo mejor pero no se ve reflejado en los resultados", lamentó Gil.

El canaya se prepara para jugar el sábado a las 14 con las ausencia de Fernando Tobio y Alfonso Parot, ambos suspendidos por una fecha por la roja que vieron en San Juan ante San Martín. Por el ex Boca debutará Ortiz y por el chileno reaparecerá Gómez. El problema que mantiene entre manos Montero es que no sabe aún si podrá disponer de la vuelta de Ruben. El delantero se repone de una lesión muscular y recién mañana será exigido para definir si juega el fin de semana. Caso contrario se mantendrá en la alineación titular Germán Herrera. Por lo cual el once de Central para recibir a Argentinos es con Rodríguez; Ferrari, Leguizamón, Ortiz, Gómez; Gil, Romero, Martínez, Colman; Ruben o Herrera, Zampedri.