“El endeudamiento es de locos”

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner consideró que los resultados de la gestión del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires “no son buenos” y le criticó tener “para atrás todos los índices de la producción”. Aseguró, además, que durante el último año y medio “aumentó la mortalidad infantil y hay más gente sin laburo”, y señaló que la administración bonaerense mantiene frenadas las obras de cinco hospitales que estaban a punto de concluirse, tal como informó PáginaI12. CFK también cuestionó al presidente Mauricio Macri por administrar la economía con “un nivel de endeudamiento de locos”.

La ex presidenta habló ayer en una entrevista en el programa de Elizabeth Vernaci, por Radio Con Vos. Allí, se refirió especialmente al gobierno de la provincia por la que ella se postula para ocupar nuevamente una banca en la Cámara alta. “La única manera de juzgarla (a Vidal) es en la gestión y por los resultados, que no son buenos”, apuntó.

En general, la conversación fue distendida y, por ejemplo, CFK habló de sus padres, contó anécdotas de Néstor Kirchner, y habló de la militancia en su juventud. Un breve tramo lo dedicó a las cuestiones políticas. Rechazó el latiguillo macrista que la acusa de haberse “robado todo”, se refirió al blindaje mediático a favor de la administración PRO y también habló de la acusación que pesa sobre su ex ministro de Planificación y actual diputado nacional, Julio De Vido, en la causa por la tragedia de Once. “Es saludable que se investigue todo”, dijo CFK y ante la pregunta de rigor en esos casos dijo que sólo pone las “manos en el fuego” por ella y por sus hijos.

“Es muy difícil gobernar un país”, admitió, tras referirse a la tragedia de Once que provocó la muerte de 51 personas, en febrero de 2012, hecho por el cual ya fueron procesados los responsables de la ex empresa concesionaria del servicio, dos ex secretarios de Transporte y el maquinista del tren, mientras ahora está siendo juzgado De Vido. CFK recordó que el mismo juez federal que encabeza la persecución política contra ella y varios ex funcionarios, Claudio Bonadio, fue quien había ordenado interrumpir la búsqueda de cuerpos de víctimas de aquel choque 24 horas después de que ocurriera, y tres días más tarde fue hallado el cuerpo del joven Lucas Menghini Rey.

En otro tramo de la entrevista, Cristina Fernández tomó distancia de la forma en que se distribuyó la pauta publicitaria oficial bajo su gestión y aclaró que el otorgamiento de licencias a medios de comunicación estaba en manos de la ex Afsca. Más adelante, comparó la diferencia en el tratamiento mediático que merecieron y merecen diversos hechos ocurridos durante su Presidencia y la de Mauricio Macri: mencionó la tragedia del Time Warp, en la que murieron cinco jóvenes durante una fiesta electrónica, y el incendio del depósito de Iron Mountain, en Barracas, donde murieron diez bomberos. “Nunca escuché que (el jefe de gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta ni Macri fueran los responsables –dijo CFK–. Me lleva a pensar si hay una preocupación real por encontrar la verdad o si se trata de una operación política.”

En otro tramo del diálogo, Cristina Fernández advirtió que el oficialismo habla de luchar “contra las mafias”, pero recordó que en la casa del apoderado de Cambiemos del municipio de Malvinas Argentinas se encontraron “más fierros” que los que tenía el detenido dirigente de la Uocra platense, Juan Pablo “Pata” Medina, a quien volvió a calificar como “un personaje nefasto”, y remató: “Parece que los mafiosos se persiguen según con quién están”.

La ex jefa de Estado también respondió sobre las cifras del Indec durante su gestión, denunciadas como “falsas” por sectores de la oposición de entonces. “Si la inflación era la que decía el Congreso, no hubiéramos tendido el boom de consumo que tuvimos, con teatros llenos, gente que viajaba, compraba casas, autos, los negocios abrían...”, enumeró.

En otro orden, Cristina aclaró que, a pesar de haber visitado varias veces a Mirtha Legrand en el pasado, hoy no iría a su programa por haber puesto en duda que el cuerpo de Néstor Kirchner estuviera dentro del ataúd durante el velatorio público realizado en la Casa Rosada: “Eso no es propio de una persona hipercrítica sino de una persona mala”.

Por otra parte, volvió a contar que “nunca” le gustó vivir en la Quinta de Olivos y negó las versiones de que la residencia presidencial hubiera quedado en malas condiciones tras su partida, tal como lo habían dejado trascender algunos dirigentes de la alianza gobernante.

Finalmente, dijo que “fuimos el gobierno que desendeudó el país. Con Néstor (Kirchner) reestructuramos y pagamos deuda, la gente tenía trabajo, los salarios estaban por encima de la inflación”. Y para ejemplificarlo, preguntó: “¿Cómo vivía la gente antes y ahora?”.