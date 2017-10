A principio de año, Csilla Klenyánszki (1986), joven artista húngara que vive y trabaja en Amsterdam, atrapó la atención de medios arty con To Make Time: video-performance de una hora donde -a través de 720 posiciones- devenía reloj humano, amén de capturar su forcejeo personal con el tiempo a la par que lo reproducía mecánicamente. “No solo es un símbolo, una idea: es una experiencia subjetiva. Necesito encontrar tiempo para hacer tiempo. Lleva tiempo hacer tiempo”, ofrecía entonces la muchacha cuyas series “juegan con los límites del absurdo: aunque parezcan ridículas al comienzo, siempre acaban teniendo sentido hacia el final”, según anota en su acta de intenciones. Con piezas que a menudo se nutren de objetos triviales, a los que brinda nueva significación, hoy Klenyánszki ha vuelto a capturar la mirada de ojos especializados con The reminiscence of being a woman (en criollo, “La reminiscencia de ser una mujer”), proyecto en curso donde se embarca en tamaño tópico: el rol de la mujer en la sociedad tradicional. Específicamente, “la evolución de la cosificación, utilizando tareas domésticas para su visualización”, en palabras de Csilla, pronta a definir la naturaleza de su obra como lúdica y experimental, pero con un enfoque bastante analítico. “¿Dónde termina la identidad y se convierte el cuerpo en nada más que un objeto funcional, y viceversa?”, se interroga la muchacha que “deshumaniza intencionalmente a la retratada, sin mostrar sus rasgos faciales, haciendo desaparecer la línea entre el cuerpo y el objeto”. Con intención crítica, sobra aclarar. Finalmente, aunque a priori “humorísticas”, las imágenes construyen un espectáculo abyecto que tienen por finalidad incomodar. Más en www.klenyanszki.com