La última fecha de la temporada mostró a cinco equipos subidos al patíbulo del descenso, aunque había condena solo para uno. El minuto uno, en cuatro estadios diferentes, arrancó con Unión en el lugar que todos querían evitar. El tatengue jugó con Tigre y necesitaba ganar para salir de descenso directo. Y el desenlace mostró euforia en el 15 de Abril por un triunfo con golazo de Zenón de tiro libre que dejó frente a Colón ante Gimnasia, los derrotados de la jornada que se verán las caras para un partido desempate.

En los primeros minutos no pasaba nada en cancha de Unión. La primera noticia apareció a los 15 minutos en cancha de Vélez, donde un gol de Castro frente a Colón sacó por el momento de la discusión por el descenso al equipo de Liniers, pero no a Unión de su comprometida situación. Colón se expuso a que un gol de Unión lo deje en la B. El sabalero se vio superado en el juego ante Vélez y la impotencia lo atrapó. Y llegó el gol en Santa Fe que lo cambió todo a los 36 minutos: Zenón, de tiro libre, marcó para Unión ante Tigre. Explotó el estadio tatengue. La novedad no demoró en llegar: Colón pasó a ser el equipo al que le colocaron la soga en el cuello.

El chico Domina fue una de las figuras de Unión. Fotobaires

Unión disputó un partido muy parejo ante los de Victoria. Le costaba generar jugadas de gol aunque el rival no lo comprometía. Al minuto 40 los tatengues volvieron a festejar para asombro de los jugadores de Cristian González. Es que Valentín Gómez anotó el segundo para Vélez y ahora Colón necesitaba de dos goles para no perder la categoría. El gol de Platense, en el minuto 43, ante Sarmiento metió en la pelea al equipo de Junín, aunque solo si Colón lograba el empate.

El segundo tiempo en cada uno de los estadios comenzó con la sensación generalizada de que Colón se encontraba en una situación apremiante. El sabalero estaba a mercer de otros resultados. Y llegó una noticia que le devolvió oxígeno al rojinegro: gol de Banfield ante Gimnasia. Colón ya estaba resignado. Más aún con el tanto de Aquino a los 15 minutos. Perdía 3 a 0 pero también perdía Gimnasia. Así los dos estaban en la misma posición y debían jugar un partido desempate para definir quién se queda en Primera y quién pierde la categoría.

Toledo logró el descuento a los 20 minutos y estuvo cerca del segundo descuento el equipo de Israel Damonte. Pero la atención en los últimos 20 minutos pasó a cancha de Unión y de Banfield. Un gol de Tigre lo salvaba al rojinegro. Pero un gol de Gimnasia lo devolvía a posición de descenso. La angustia en los estadios fue hasta cada pitazo final. En el 15 de Abril el conjunto de Cristian González tenía todo controlado. Pero la diferencia era de un solo gol. Tigre no le generó una sola situación de riesgo. El temor estaba en el azar, en un centro, un rebote, una pelota parada.

Colón había bajado los brazos en Liniers. En el banco sabalero nadie veía el partido. Todos los ojos estaban en la pantalla que reproducía lo que sucedía en cancha de Banfield. Con esos resultados, Sarmiento estaba ajeno a la pelea a pesar de su derrota ante Platense. Los jugadores de Unión corrían con desesperación para recuperar cada pelota. Kily González hizo cambios porque había futbolistas extenuados y que reclamaban salir de tanto cansancio. Uno de ellos fue Zenón, el creador del gol de tiro libre que dejó a Unión en Primera. Porque Tigre no pudo arrimarse al área de Moyano. Estalló la alegría en el 15 de Abri. En Liniers la celebración fue de Vélez, el otro que mantuvo la categoría junto a Sarmiento. Colón encontró consuelo en el segundo gol de Banfield. El sabalero tiene una posibilidad más: jugará un partido decisivo ante Gimnasia para definir quién desciende.

1 Unión

Moyano

Vera

Paz

Calderón

Corvalán

Luna Diale

Pardo

Zenón

Dómina

Orsini

Morales

DT: Cristian González

0 Tigre

Rojas

Garay

Rojas

Luciatti

Prieto

Paradela

Menossi

Cardozo

Molinas

Forclaz

Reniero

DT: Lucas Pusineri

Gol: PT: 36m Zenón (U).

Cambios: ST: Esquivel por Forclaz (T), 18m Castro por Molinas (T), 20m Tanda por Pardo (U), 23m Baldi por Luciatti y Armoa por Menossi (T), 27m Banega por Orsini y Juarez por Domina (U) y 38m Blanco por Zenón (U).

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Unión

3 Vélez

Garzón

García

Jara

Giannetti

V. Gómez

E. Gómez

Florentín

Cáseres

Aquino

Castro

Romero

DT: Sebastián Méndez

1 Colón

Ibáñez

Nardelli

Garcés

Goltz

Conti

Delgado

Perlaza

Moreyra

Galván

Botta

Abila.

DT: Israel Damonte

Goles: PT 15m Castro (V) y 40m Valentín Gómez (V). ST: 15m Aquino (V) y 20m Toledo (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Toledo por Goltz, Cardozo por Moreyra, Mas por Delgado (C), Alvarez por Galvan (C), 19m Vega por Perlaza C), 29m Osorio por Castro (V), 30m Méndez por Caseres (V), 40m Pizzini por Aquino (V), 45m Brizuela por Jara y Lobato por Romero (V).

Arbitro: Ariel Penel

Cancha: Vélez