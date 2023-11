Juan Román Riquelme retomó la palabra este lunes, en la antesala de las elecciones de Boca donde es candidato presidencial, y se refirió al irregular cambio de día de los comicios, que pasaron del sábado al domingo 3 tras una disposición judicial.

"Cuando digo que lo más sagrado es el hincha y lo están lastimando cada día, es porque nosotros teníamos las elecciones el sábado 2. Nosotros queríamos votar ese día porque tenemos la suerte que viene gente de Mar del Plata, de Rosario, de Santa Fe, de Tucumán, del sur del país, de Jujuy, de Catamarca... Y nosotros tenemos que pensar que esa gente tiene que hacer 15, 10, 20 horas de micro para venir a disfrutar de su fiesta, porque ellos son los verdaderos dueños. Y después volver 10, 15, 20 horas otra vez en micro para su casa, para el domingo poder descansar y el lunes trabajar. Y ellos, lo único que están intentando es que el hincha no venga a votar", explicó el actual vicepresidente, antes de relatar el trasfondo de la denuncia que originó el cambio de día.

"Llamaron por teléfono, como se hace todo últimamente estos 30, 60 días. Llamó por teléfono un anónimo, denunciando que se sentía discriminado, cosa que jamás haríamos. Nombraron a ocho personas y, de las ocho, seis se enteraron por los medios que usaron su nombre. Y esos seis se presentaron al club y gracias a dios lo tenemos ante escribano público, con sus declaraciones y sus firmas, que les usaron sus nombres. Yo fui hasta séptimo grado, por ahí soy bruto, pero creo que lo lógico es que quien haya hecho esa denuncia vaya preso. El juez también hizo mal su trabajo porque cuando vos recibís una denuncia, creo que primero tenés que investigar, antes de dar una sentencia", acusó Román en una entrevista televisiva con Jorge Rial.

"Ya pasaron la línea, tan sucio no se puede ser"

"El caso de mi hermano fue igual, por una llamada por teléfono -continuó el candidato-. Y da la casualidad que la denuncia de mi hermano con la denuncia de la colectividad para cambiar la fecha de las elecciones la firmó el mismo juez suplente o como se llama", dijo el exganche sin poder evitar las risas. "Me divierte, qué querés que te diga. Porque algún argentino por fin se dará cuenta de lo que estamos viviendo. Es demasiado claro".

"Yo pensé que esto no pasaba, que pasaba en la tele o cuando miro las series. Hay unas elecciones y las tenemos que cuidar entre todos los hinchas. Esto es como el deporte, hay que competir, el domingo tenemos que competir y lo que sí le pido a la oposición es que terminen con tanta suciedad y ayuden para que nuestros hinchas vayan el domingo para vivir una fiesta, como tiene que ser cada cuatro años. Me parece que ya pasaron la línea, ya está, tan sucio no se puede ser en una competencia, por llamarla de alguna manera", bregó Riquelme, en referencia a la fórmula compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

"Se lo van a vender a varios extranjeros"

Román también se refirió a otro de los temas de la elección, el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, que cuenta con el apoyo de Macri y el presidente electo, Javier Milei.

"El escudo es importantísimo, los colores son importantísimos. Pero por encima están los hinchas. Los hinchas son sagrados, no se jode que con eso. Y acá lo están tocando cada día y eso molesta mucho. Nosotros tenemos las elecciones más simples de la historia de nuestro club. Porque nosotros tenemos fútbol y otras disciplinas, no es sólamente un club de fútbol. O elegís que te arranquen el corazón. Esa es la verdad. Se lo van a vender a varios extranjeros, no seremos más parte ni dueños del club".



Los encuentros con Macri

"Él perdió las PASO por mucho en 2019 y a los tres días me citó en la Quinta de Olivos, me tuvo siete horas y me quiso convencer de que lo haga ganar a (Christian) Gribaudo. Yo contesté lo normal, que todo en la vida no se puede comprar", recordó Román sobre un encuentro con Macri durante las elecciones pasadas, mientras que en cuanto a la repregunta por el signficado de "comprar", el exenganche devolvió con sutileza: "Creo que soy demasiado claro".



Sobre el último cara a cara con Macri, Riquelme repitió lo que hace unos días reveló por primera vez y causó cierto revuelo: "La última vez que hablé fue seis meses después del Mundial, que me dijo que tenía que traer al nueve de Qatar. Que si no se iba a complicar que sigamos teniendo a Qatar de sponsor en la camiseta. Yo le dije que nosotros amamos al club, respetamos al nueve de Qatar... No sé quién es. Pero nosotros tratamos de todas las maneras, y con todos los problemas que tiene el país, de traer jugadores que creemos que nos pueden ayudar".

Sobre La Bombonera

"Si vos cambiás la Bombonera como está anunciado la oposición... Por más que te vayas a la esquina, a tres cuadras o a diez, se termina nuestro club, se termina nuestra historia, se pierde todo. Nos arrancan el corazón, así de fácil. Y eso no puede pasar. Yo no puedo decir que voy a agrandar la cancha sin hablar de los vecinos. Tengo que ir a hablar con ellos, y si están de acuerdo, perfecto".

"Nos entregaron el club con deuda, esta misma gente que quiere volver al club, que promete un estadio, que promete ser el PSG, o lo que sea. Porque prometer es fácil. Y nosotros, después de un cuatro años y uno y medio de pandemia, por primera vez un club de fútbol te pone el balance en la página web para que vos lo revises de arriba a abajo y tenemos 28 millones de dólares en la caja".

"Nadie dice que nos dieron un predio deportivo abandonado que tuvimos que arreglar todo, donde teníamos la pileta más grande de Ezeiza porque cada vez que llovía se inundaba... Están las grabaciones, y gracias a dios lo pudimos arreglar. Y La Bombonera, muchísimas veces se suspendió porque se inundó y nosotros tomamos la decisión de arreglarla, nos costó un par de meses y nos da mucha felicidad".



El supuesto video de Bianchi

En las últimas horas circuló la versión que Carlos Bianchi protagonizaría un video en apoyo explícito a la candidatura de Román, quien se refirió al respecto: "Él es nuestro ídolo. Es el que nos enseñó a competir. Llegó en el '98, hacía mucho frío en Tandil, nos dijo 'hola, Soy Bianchi' y recién perdimos contra Independiente en el '99, imaginate. Él cambió la mentalidad de nuestro club, él hizo creer que ganar la Copa Libertadores es simple y nosotros fuimos afortunados de tenerlo. Es más que un entrenador para mí, me quiere mucho, yo lo quiero mucho, su mujer también. Le hago unos líos bárbaros cada vez que voy a la casa. Siempre hablo con él. Yo no voy a usar a nadie. Soy feliz de que él me quiere y siempre se acuerde de mí".