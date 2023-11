A días de asumir la presidencia, Javier Milei recibió un pedido muy particular por parte del líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, detenido por asociación ilícita y estafas: "Tenga la amabilidad de concederme un indulto", reclamó desde la cárcel y consideró que "no ha cometido ningún delito". También, se ofreció a trabajar ad honorem en el Gobierno, en el área que el mandatario quiera.



En el mensaje difundido por Radio El Mundo, Cositorto le pidió al libertario que el próximo 4 de abril de 2024, cuando se cumplen exactamente dos años de su detención, se le otorgue un indulto para poder salir en libertad.

“Este pedido es para Javier Milei y espero que te lo hagan llegar. Te pido a vos que tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence lo que se llama la prisión preventiva”, expresó el líder de Generación Zoe, detenido en el complejo penitenciario de Bouwer, en la provincia de Córdoba.

Y agregó: "Ellos (los fiscales que lo investigan) pueden volver a pedir otro año (de cárcel) para seguir con la investigación. Eso se convierte en una pena anticipada. Yo no tengo ningún delito hecho. Yo me pongo a disposición ad honorem en el área que él quiera, y si no me quiere sumar que no me sume, de todas maneras en la política voy a entrar".



Cabe señalar que el Presidente de la Nación solo tiene la facultad de indultar a personas condenadas por causas federales, según la Constitución, y no a alguien detenido con prisión preventiva.



Cositorto está detenido por asociación ilícita y estafas, por el delito de presunta estafa piramidal con fondos de Generación Zoe. Pese a su situación, fue aportante de La Libertad Avanza, y en varias ocasiones se mostró cercano a Milei en términos ideológicos. Incluso, a principios de año, llegó a pedirle una interna al economista.

Prisión domiciliaria denegada

Este lunes, también se confirmó que Cositorto continuará detenido, puesto que la Justicia de Corrientes rechazó el pedido de prisión preventiva que el acusado había solicitado.

El exlíder de la compañía piramidal había presentado su solicitud ante la Justicia teniendo en cuenta que los involucrados en la denominada "causa GZ" en Goya, los hermanos Nicolás y Javier Medina, junto con Lucas Camelino, ejecutivos de la empresa, habían logrado dicha situación procesal.

Cositorto es investigado por ser el líder de Generación Zoe, por lo que es considerado como el principal responsable de al menos 98 estafas en Goya. Sin embargo, también está imputado por casos similares en Salta, Córdoba y otras provincias.

La causa tiene otros 27 imputados, todos con distintas responsabilidades. Únicamente en Villa María, Córdoba, son más de 1.050 los estafados, aunque solo hay 176 denunciantes hasta el momento, pero a este número hay que sumarle las víctimas que denunciaron en las demás provincias.

Las víctimas invirtieron entre u$s7 mil y u$s30 mil por cabeza. Muchos de ellos cayeron en el programa de “bots”, el esquema de captación final de Zoe que habría causado la fractura de su esquema.