Por pedido de Andrés Ibarra, candidato a presidente de Boca de la mano de Mauricio Macri, la Justicia decidió suspender las elecciones en el club. La votación debía realizarse el próximo domingo. La otra lista la encabeza Juan Román Riquelme, acompañado por Jorge Amor Ameal.

La suspensión fue decretada por la jueza Alejandra Abrevaya. Se trata de la titular del Juzgado Civil 11 de la Ciudad de Buenos Aires. Las elecciones en Boca estaban programadas para el domingo 3 de diciembre —en un principio iban a ser el 2, pero se pasaron por el Shabat judío—. La denuncia ante la Justicia la presentó el propio Andrés Ibarra, el candidato a presidente que encabeza la fórmula en la que Mauricio Macri va como vice.

¿Por qué se suspendieron las elecciones en Boca?

La resolución judicial sostiene que existen varias irregularidades en el padrón de socios y que las mismas ameritan la suspensión de los comicios. Entre ellos el pase de socios adherentes a activos "sin respetar el orden cronológico" y socios que "fueron dados de alta como adherentes y pasaron a activos en el mismo día". La resolución la firma la jueza Alejandra Abrevaya, quien en reiteradas ocasiones se manifestó, a través de redes sociales, en favor de diferentes operaciones mediáticas y políticas que el macrismo llevó adelante en los últimos años.

Las declaraciones de Riquelme

En sus declaraciones televisivas de este lunes, Juan Román Riquelme ya le había respondido a Andrés Ibarra por la cantidad de socios habilitados a votar, recordándole lo que ocurrió cuando Daniel Angelici, ladero de Mauricio Macri, era presidente.

"Cuando vos estás en el club el presidente tiene que firmar todas las cosas y tiene que confirmar. Nosotros tuvimos el mismo presidente de 2011 y 2019. En junio de 2012 él confirma que Boca tiene 63.650 votantes y cuando tenemos la suerte de ganar las elecciones en el '19 él confirma que Boca tiene para votar 115.123 socios, habilitó 51.473 o más o menos si no me da mal el cálculo. Y ahora hay que escuchar a Ibarra que diga 'me parece que habilitaron a mil, eh'. Y resulta que nosotros tenemos 114 mil, o sea menos de lo que entregaron ellos", sostuvo el vicepresidente del Xeneize.

"Por eso digo lo de hace un ratito. Se están metiendo con lo que es sagrado, con el hincha. Lo que quieren es que el hincha no venga a votar, por eso cambiaron la fecha para que el de las provincias no pueda venir a votar porque el lunes no llega a trabajar. Y ahora quieran hacer esto para que el hincha no venga a votar", sentenció el exfutbolista.

La campaña sucia de Ibarra y Macri contra Riquelme

A mediados de noviembre Macri ya había denunciado ante la Comisión Electoral del club a tres agrupaciones que apoyan a Riquelme, incluída Soy Bostero, la que el ídolo xeneize creó para impulsar su candidatura. La denuncia sostiene que los avales que presentó no fueron ante escribano público y por ende no podría participar de las elecciones.



"A mi hermano le inventaron una causa por una llamada”, aseguró Riquelme este lunes. Se refiere a Cristian Riquelme, su hermano menor, denunciado en octubre de 2022 por estar vinculado a la reventa ilegal de entradas para partidos de Boca. Por este motivo, a mediados de agosto la Justicia allanó el club.



La fiscal a cargo de esa causa es Celsa Ramírez —Eventos Masivos Ciudad de Buenos Aires—, que en los últimos tiempos se ha destacado por pedir la clausura de La Bombonera en reiteradas oportunidades, ya sea de manera parcial o completa, por diferentes motivos. Ramírez es otra de las piezas judiciales del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. La fiscal suele manifestarse a favor de las operaciones mediáticas del macrismo y en contra del saliente gobierno nacional.

"Tiene algo contra los bosteros", sostuvo Riquelme hace unas semanas, tras un allanamiento en la casa de su hermano Cristian en el marco de la causa de la reventa de entradas.

"Con todo el respeto que se merece le pido que devuelva la computadora que se llevó de mi hermano porque es la computadora de su hija de tres años que usa para mirar los videitos, para bailar. No sé si esta señora tiene hijos pero que lo entienda y le devuelva la computadora porque la nena ahora no tiene con qué jugar", pidió en aquel momento el 10.



La resolución judicial que suspende las elecciones en Boca