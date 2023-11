El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, sostuvo hoy que “la industria espera anuncios y señales claras”, y argumentó que “sin estabilización macroeconómica nada puede crecer en la Argentina más que la inflación y los problemas”. Ese fue el mensaje para Javier Milei en las declaraciones que realizó en el marco de la 29° Conferencia Anual de la UIA que que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El titular de la UIA sostuvo que “estamos en una situación donde sin reservas y sin dólares, vamos a pasar como dijo el Presidente (por Javier Milei) momentos difíciles”. En esa línea, expresó que aguardan “señales claras de hacia dónde quiere ir. Si no tenemos estabilizaciones macroeconómicas, nada puede crecer en la Argentina más que la inflación y los problemas”.

Funes de Rioja dijo también que hoy “la industria está en su día más importante del año, porque hemos convocado a gobernadores, hemos convocado sectores empresariales de las distintas regiones y de los distintos sectores de lo que es el presente y lo que esperamos sea el futuro productivo. Y hemos convocado a los representantes más importantes del nuevo gobierno, el que se va a incorporar en los próximos días”.

En relación con la inflación, agregó que “Argentina está viviendo un proceso inflacionario grave y está claro que no hay estabilidad macroeconómica, está claro que no hay dólares, lo estamos viviendo en carne propia con el tema de los insumos, que hemos planteado desde hace meses y estamos buscando que se vaya resolviendo, pero obviamente se agrava”.

Funes de Rioja en sintonía con Milei

“Por todo eso, nos lleva a una situación donde, sin reservas y sin dólares, vamos a pasar, como ha dicho el presidente electo momentos difíciles”, aseguró.

Por otro lado, sostuvo que “recesión no es que va a haber, está habiendo y se va a pronunciar, pero yo no soy agorero de decir qué es lo que puede pasar, problemas va a haber hasta que empiece a haber dólares, divisas”.

También se refirió a la relación con los sindicatos y puntualizó que “en el sector privado industrial tenemos un diálogo con los sindicatos, los sindicatos entienden igual que nosotros, que si uno no tiene materia prima o no tiene determinados insumos, no puede producir”, pero diferenció que: “Si ustedes me dicen toda la industria va a parar, tranquilo. Paso a paso”.

Contra el control de precios

En relación con el cierre de la Secretaría de Comercio, Funes de Rioja comentó: “Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con los controles del precios, porque creemos que la economía tiene que ser transparente, tiene que ser dinámica, tiene que reflejar los costos y, además, hay también un factor importante, el propio mercado, el consumo lo necesitamos, por ende, la gente tiene que consumir”.

Sin embargo, cuestionó que “acá venimos de un sistema de control de precios muy fuerte y muy generalizado, ni siquiera selectivo”.

Asimismo, en relación con posibles cortes en las líneas de producción, dijo que “han empezado, pero no generalizados, pero por lo pronto tenemos por delante un mes de enero que siempre entre enero y primeros días de febrero hay cortes de producción por mantenimiento, vacaciones de personas, etc”.

A favor de la reforma laboral

Finalmente, respecto de la posibilidad de una reforma laboral, argumentó en favor de una “modernización laboral” y dijo: “Nosotros queremos adaptación a las nuevas realidades laborales. Hay nuevas realidades laborales, tenemos una ley de contratos de trabajo de los años 70 y convenios colectivos algunos de los años 70 que no responden a la realidad actual”.

“Nosotros -continuó- nos hemos podido sentar con los sindicatos y no tenemos problemas. Ahora, hay otros sectores que sí lo tienen. Multas, juicios laborales que terminan con la pequeña empresa y terminan con el empleo blanco y una montaña de informalidad laboral que no queremos”, y concluyó: “queremos empresas formales y empleo formal. Entonces, todas esas cosas hay que hacer. ¿Es contra alguien? No. Es a favor de un país que se pueda desarrollar, que pueda crecer, que tenga más inversión y que tenga más empleo de calidad”.