El músico Shane MacGowan, líder de la mítica banda punk irlandesa The Pogues, murió a los 65 años en Dublín, Irlanda. La noticia la confirmó su esposa, Victoria Mary Clarke, quien le dedicó unas sentidas palabras en Instagram. "Gracias por tu presencia en este mundo que hiciste más brillante", escribió.

Desde julio pasado, cuando fue diagnosticado una encefalitis viral -una afección que daña al cerebro-, según informó la BBC, el músico estuvo varias veces hospitalizado, sin embargo hace pocos días había recibido el alta y regresado a su casa.



La esposa de Shane MacGowan confirmó la muerte del cantante y lo despidió en una publicación de Instagram. (Captura de pantalla Instagram)

McGowan fundó en 1982 el grupo The Pogues, con la que tocaba en pubs, mezclando canciones tradicionales irlandesas y música punk. The Pogues se convirtió en una de las bandas de culto del Reino Unido por ser la voz política de los jóvenes inmigrantes irlandeses en el Londres de los años 80, en una corriente contra la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher y como elemento para hacer frente a la censura.

Entre sus canciones más icónicas están "Fiesta", "Streams of Whiskey" o "Rainy Night in Soho", así como versiones del folk tradicional irlandés interpretadas con su actitud punk.



En 1991, MacGowan abandonó la banda en medio de las crisis personales por su alcoholismo, pero los demás integrantes continuaron tocando. Sin embargo, volvió a formar parte de la banda a finales de 2001, y regresó a las giras por el Reino Unido, Irlanda y la costa este de Estados Unidos.

En paralelo, había iniciado una carrera solista que lo llevó a colaborar con otros artistas como la recientemente fallecida Sinéad O'Connor. También selló amistades con importantes figuras internacionales, como el cantautor australiano Nick Cave, o el actor estadounidense Johnny Depp, quien hizo un cameo en el videoclip de "That Woman's Got Me Drinking".

Su salud comenzó a deteriorarse seriamente en 2014 por su adicción al alcohol, que lo condujo al abandono definitivo de The Pogues y de los escenarios, hasta quedar confinado en los últimos años a una silla de ruedas.

En 2018, Irlanda le rindió un homenaje al cumplir 60 años, con un concierto en el National Concert Hall de Dublín en el que participaron, entre otros, el líder de U2, Bono;O'Connor, Cave y Glen Hansard. Además, el presidente irlandés, Michael D. Higgins, lo condecoró con un premio por su trayectoria, como cantante, músico, compositor y poeta.

Shane MacGowan hubiese cumplido 66 años el 25 de diciembre de este año. (Imagen: AFP)

Irlanda despide a MacGowan

"Shane será recordado como uno de los más grandes letristas. Tantas de sus canciones serían poemas perfectamente elaborados, pero eso nos habría privado de la oportunidad de escucharle cantarlas", sostuvo el presidente de Irlanda, en un comunicado, tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Y sostuvo que la poesía y las letras de MacGowan permitieron que los irlandeses "se conectaran" por todo el mundo con "su cultura e historia", abarcando "tantas emociones humanas de la manera más poética".

El presidente irlandés emitió un comunicado oficial por la muerte del fundador de The Pogues. (Imagen: captura de pantalla X)

También el jefe del Gobierno de Dublín, Leo Varadkar, lo despidió, y subrayó que sus composiciones llegaron a capturar "las experiencias de los irlandeses", sobre todo la "experiencia de los irlandeses en el extranjero", de emigrantes como los padres de MacGowan, nacido en Inglaterra pero muy apegado siempre a Irlanda.

En las redes oficiales de The Pogues, se confirmó que el artista "murió en paz a las 3 de esta mañana con su esposa Victoria y su familia a su lado". "¡Oh capitán, mi capitán! Nuestro terrible viaje ha terminado", escribió en X (antes Twitter) Peter "Spider" Stacy, cofundador de The Pogues junto a MacGowan, Jem Finer y James Fearnley.

Nick Cave por su parte, lo recordó como "un verdadero amigo" y "uno de los más grandes compositores de su generación".

