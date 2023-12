El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sostuvo este jueves que desde Juntos por el Cambio apoyarán "la gobernabilidad" de la administración nacional que Javier Milei encabezará a partir del 10 de diciembre, pero aclaró que las convocatorias a dirigentes de su espacio para ocupar cargos en el futuro gabinete son "individuales y personales" porque "no hubo un acuerdo programático con La Libertad Avanza". "Vamos a apoyar la gobernabilidad, pero no hubo un acuerdo programático con LLA", señaló el exministro de Interior de Marucio Macri.



"Hay un grupo de diputados que entiende que hay que cogobernar con el nuevo gobierno", dijo Frigerio en referencia, especialmente, a Cristian Ritondo, que se postula para presidir la Cámara baja como vértice del acuerdo de Acassusso entre Macri y Mieli, lo que convertiría a un sector del PRO no ya en un apoyo del nuevo gobierno, sino directamente en oficialismo duro y puro.

Esa no es la postura de los gobernadores de JxC, en cuyo nombre Frigerio advirtió que únicamente en "apoyar al gobierno", muy lejos de buscar que dirigentes de su riñón se integren al Ejecutivo nacional a partir del 10 de diciembre. Algo que ya hizo Patricia Bullrich, a título personal y rompiendo lanzas con --a esta altura-- sus excompañeros del PRO. "Los ingresos al Gabinete son a titulo personal, ya que no hubo acuerdo institucional con LLA", remarcó el gobernador.

"Los gobernadores hemos hecho un acuerdo muy firme de garantizar la unidad del espacio, lo que se viene manifestando en todos los encuentros que hemos tenido. Eso no significa que no podemos tener ideas distintas sobre estrategias electorales o sobre cómo posicionarnos frente al nuevo gobierno, pero los gobernadores de JxC creemos que tenemos que estar unidos", precisó.

En ese sentido, consultado sobre las negociaciones entre JxC y LLA para presidir las cámaras de Diputados y de Senadores, Frigerio dijo: "Desde las provincias no nos podemos meter en cómo se definen los liderazgos de los bloques, eso corresponde al Presidente", se desmarcó. Y agregó que "no está mal que el Presidente electo busque en otros espacios experiencia y capacidad", pero insistió en que no hay "un acuerdo programático ni de cogobierno", sino que solo se trata de "aportes individuales" que, ratificó van a "acompañar en la medida de lo posible".

A contramano de todos los indicios, el gobernador electo dijo que en JxC están "más juntos que nunca" porque han "ganado en 10 provincias en la Argentina, cosa que no ha ocurrido desde el 2015" y atribuyó parte de esa unidad del espacio a los gobernadores.