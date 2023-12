Durante la ceremonia de los Premios Gotham, en Nueva York, el actor estadounidense Robert De Niro denunció que la organización del evento y la productora de Apple TV modificó el discurso que había preparado para leer al público, que incluía varios comentarios sobre la coyuntura política, incluyendo varias críticas al expresidente Donald Trump.

De Niro es protagonista del nuevo film de Scorsese, producido por Apple TV, junto a Leonardo Di Caprio, que está basado en la novela Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, de David Grann. La película cuenta la imprevista bonanza de una parte del pueblo indígena Osage en Oklahoma, Estados Unidos, que se hizo rica en 1920 por las ganancias que obtenía por el petróleo encontrado en sus tierras. Sin embargo, casi de inmediato, el pueblo comenzó a sufrir asesinatos por parte de los blancos que buscaban quedarse con sus bienes.

Rober De Niro protagoniza "Los asesinos de la Luna", la nueva película de Martin Scorsese, junto a Leo Di Carpio. (Imagen: Télam)

Al momento de presentar el premio "Ícono Histórico y Tributo", que iba a ser entregado al director Martin Scorsese por Los asesinos de la luna de las flores, el célebre artista empezó a leer su discurso, y luego, reveló haberse dado cuenta de que su texto había sido "editado y cortado", por lo que decidió leer el discurso original desde su celular.

Y siguió: “En Florida, a los jóvenes estudiantes se les enseña que los esclavos desarrollaron habilidades que podrían aplicarse para su beneficio personal. La industria del entretenimiento no es inmune a esta enfermedad enconada. El duque John Wayne dijo la famosa frase de los nativos americanos: 'No creo que hayamos hecho mal al arrebatarles este gran país'. Había un gran número de personas que necesitaban nuevas tierras, y los indios intentaban egoístamente quedárselas para ellos'”.

"La historia ya no es historia. La verdad no es verdad, e incluso los hechos están siendo sustituidos por hechos alternativos e impulsados por teorías de la conspiración y fealdad", expresó De Niro en al comienzo de su discurso.

Al respecto, el actor de 80 años disparó: "La mentira se ha convertido en una herramienta más del arsenal del charlatán. El expresidente (por Donald Trump) nos mintió más de 30.000 veces durante sus cuatro años de mandato, y mantiene el ritmo con su actual campaña de retribución", apuntó.

De Niro, Di Caprio, y el elenco de la nueva película de Martin Scorsese. (Imagen: AFP)

"Con todas sus mentiras, no puede ocultar su alma. Ataca a los débiles, destruye los dones de la naturaleza y muestra su falta de respeto, por ejemplo, utilizando Pocahontas como insulto", en referencia al apodo con el que Trump se refiere a la senadora Elizabeth Warren.

Por último, la estrella de Taxi Driver enfatizó que esas eran sus palabras sinceras y originales, y criticó que se lo haya intentado censurar: "Iba a decir esto, e iba a darle las gracias a Apple y a los Gothams, y bla, bla, bla... Pero no me apetece nada darles las gracias después de lo que han hecho", sentenció. "¿Cómo se atreven?", aseveró el artista.

De Niro ya había criticado a Trump

Según señala The Hollywood Reporter, no fue la primera vez que De Niro se pronunció en contra Trump. En ocasiones anteriores comparó el mandato del republicano con “una relación abusiva”.

“No sabes lo que va a pasar. No te sientes seguro”, dijo en el podcast Rumble de Michael Moore en 2019 sobre el tiempo de Trump en el cargo. “El presidente es un idiota y no hace nada en lo que podamos confiar o en lo que podamos sentirnos seguros, ni siquiera buenas intenciones; no tiene buenas intenciones. Ese es su papel como presidente: hacer que la gente se sienta bien y positiva. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, esa es su responsabilidad como presidente. Él no tiene nada de eso, como todos sabemos”, descargó por entonces.

Asimismo, en 2018, el artista gritó "Fuck Trump" mientras subía al escenario en los Premios Tony.