El actor estadounidense Robert De Niro fue padre por séptima vez, a los 79 años, según dio a conocer en una entrevista en la que promocionaba su nueva película “About my Father” —y que en español se conoce como “Mi papá es un peligro”, la cual se estrenará en cines el próximo 26 de mayo.

Fue en un reportaje con el sitio ET Canadá, cuando el entrevistador le preguntó si hacer esta clase de película lo hizo reflexionar acerca de su rol como padre, a lo que el artista contestó creer ser cariñoso con sus hijos, aunque a veces debía ser un poco severo.

“Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes. No me gusta tener que imponer la ley y cosas así, pero a veces no te queda más remedio. Creo que cualquier padre diría lo mismo”, precisó.

En ese contexto, el interlocutor le preguntó por sus seis hijos, a lo que el actor lo corrigió y dijo: “Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé”, aunque prefirió no ahondar en detalles sobre el nuevo miembro de la familia ni sobre la madre del pequeño.

En otro fragmento de la entrevista, contó que “a veces, mis hijos no están de acuerdo conmigo, y son respetuosos. Mi hija tiene 11 años y a veces discuto con ella. La adoro, son cosas que pasan. Y en cuanto a mi bebé, es demasiado chico, las discusiones vendrán más adelante”.

Los representantes del artista confirmaron la noticia a medios locales pero no dieron detalles sobre quién es la madre ni sobre el recién nacido.

Acerca de la vida amorosa del actor, se conoce que se casó dos veces. Comparte dos hijos, Drena de 51 años y Raphel de 46 con su primera esposa Diahnne Abbott, y otros dos, Elliot de 25 y Hellen de 11 con Grace Hightower. También es padre de dos gemelos, Aaron y Julian, de 27 años, con su exnovia, Toukie Smith. Desde 2018, se ha mantenido soltero.

About My Father, la próxima película de Robert De Niro

“About My Father”, protagonizada tanto por De Niro como Sebastián Maniscalco, Leslie Bibb, Anders Holm, David Rasche, Brett Dier y Kim Cattral, llegará a los cines el 26 de mayo. Según la sinopsis, “se trata de un joven que está comprometido con una chica proveniente de una familia muy rica, mientras él tiene un padre inmigrante que se gana la vida como peluquero. Un día, deciden reunir a las familias, y el encuentro ocasiona un gran choque cultural que demostrará que lo más importante no es el dinero sino la familia”.

Otro estreno en 2023, con De Niro y Scorsese, juntos otra vez

El próximo 20 de octubre se estrenará en cines de todo el mundo “Killers of the Flower Moon”, la nueva película de Martin Scorsese, la cual sería la décima vez en la que el actor trabaje bajo sus órdenes, a 50 años de su primera colaboración: “Mean Streets” (Calles peligrosas). El nuevo film estará protagonizada también por Leonardo DiCaprio.

La producción está ambientada en Oklahoma en la década de 1920 y narra los asesinatos en serie de varios miembros de la nación indígena Osage, asentada en una zona rica en petróleo. Esos crímenes llegaron a ser conocidos como "el reinado del terror".

Integran su reparto, además de DiCaprio y De Niro, Lily Glandstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion y Tantoo Cardinal.

