El electo diputado nacional por La Rioja Martín Menem, elegido por La Libertad Avanza para asumir el cargo de presidente de la Cámara baja, cuenta en su haber con la condición de haberse criado en una familia de políticos -su tío Carlos fue presidente y su padre Eduardo, senador nacional-, aunque su ingreso a cargos de representación va acompañado de un mensaje contra los beneficios de la clase política.



Legislador provincial desde 2021 por LLA, el sobrino del expresidente perdió ante el PJ la elección a gobernador de La Rioja de mayo de este año -salió tercero-, pero cinco meses después, integrando la misma boleta que llevaba a Javier Milei como candidato a presidente, obtuvo su banca para la Cámara baja nacional.



Nació el 19 de abril de 1975 en la La Rioja y a los 15 años se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires, donde su padre se desempeñó como senador nacional entre 1983 y 2005.



Estudió derecho en la Universidad de Belgrano, donde se recibió de abogado en 1997, y como empresario está a cargo de una firma del rubro de los suplementos dietarios.



"Me metí en política para que no le pongan más obstáculos al sector privado", dijo en recientes entrevistas.



En coincidencia con el discurso de Milei, expresa la necesidad de "trabajar hacia un equilibrio político donde los ajustes sean asumidos por la clase política y no por la población" y afirma: "El nuevo gobierno va a demostrar su capacidad para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, reducir la inflación y generar oportunidades económicas".



En una publicación realizada sobre la vuelta de la democracia, escribió: "Recuerdo como si fuera hoy la cantidad de jóvenes que con mucho fervor militaban tanto en el justicialismo como en el radicalismo, en 1983, en una provincia de tradición bipartidista".



"Ninguno de los entusiastas militantes contaban con cargos públicos ni tenían interés en llegar a alguno. Se militaba por las ideas sin más, se respiraba otro aire democrático, más genuino, algo que lamentablemente se viene perdiendo con el correr del tiempo", remarcó.



En ese sentido, dijo: "Si entendemos como democracia que el poder lo tiene el pueblo porque, supuestamente cada persona vota en 'libertad', es que arrancamos suponiendo situaciones que no son tales".



"No siento que haya democracia verdadera cuando un gobernador, ministro, intendente o diputado provincial asigna las viviendas que construye el Estado, solo a sus partidarios dejando de lado a los que piensan distinto, aplicando prioridades netamente ideológicas", graficó.



Martín Menem será el tercer presidente de la Cámara que no pertenece a la provincia de Buenos Aires, distrito que históricamente se queda con ese lugar por su condición de ser el más poblado del país.



El porteño radical Rafael Pascual, en 1999, y el jujeño peronista Eduardo Fellner, en 2007, son los dos antecedentes que se registran en ese sentido.