Se acerca el final de la temporada del fútbol argentino y los balances estadísticos se preparan para salir a la cancha. Pero cuando todavía quedan partidos de la Copa de la Liga, ya hay un rubro que tiene ganador asegurado: el de posiciones adelantadas.



La tarea de Wanchope Abila en la derrota de Colón ante Gimnasia que le valió el descenso de categoría fue de los más comentado de la semana. Al delantero le cobraron seis fuera de juego ante el Lobo y así llegó a los 20 en la Copa de la Liga.

Sumados a los 26 de la Liga del primer semestre, el cordobés totalizó 46, quedando bien por delante de su inmediato perseguidor: Adrián "Maravilla" Martínez, de Instituto, con 34.

“He jugado mucho tiempo en el Ascenso, no es algo que modifique mi carrera. Siempre doy la cara. No tengo problema. Tanto yo como mis compañeros siempre estuvimos al pie del cañón para jugar. Tuve la posibilidad de no lesionarme nunca. Vaya como le vaya al equipo, siempre yendo al frente. Ahora, a pensar en lo que viene”, afirmó tras el descenso Wanchope, quien de todos modos sumó diez goles entre ambos torneos, liderando al Sabalero.