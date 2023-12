La Asociación Madres de Plaza de Mayo, referentes de derechos humanos y periodistas reivindicaron la figura de Hebe de Bonafini por su "lucha" y su "rebeldía", y pidieron "ponerse a militar" para seguir "defendiendo todos los derechos". Fue en la presentación del libro Hebe y la fábrica de sombreros y en el marco del 95º aniversario del natalicio de la histórica militante.

"Las Madres hemos salido a la calle en los momentos que estaba instalada la consigna 'El silencio es salud' y hemos salido con el cuerpo y las palabras a romper el mandato del callamiento", valoró la integrante de Madres de Plaza de Mayo Sara Mrad, durante el acto que esa asociación brindó hoy en su sede, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584 de esta capital, a Hebe de Bonafini.

Como parte de la "Semana de Hebe de Bonafini" que organiza la asociación en homenaje a su cofundadora, quien hoy hubiera cumplido 95 años, Mrad definió a la dirigente como "la corporalidad de la palabra, de la lucha en la palabra, potencia sublimadora de la esperanza, la fuerza emancipadora de la lucha y la rebeldía, la voz que resuena y se repite como un eco en los pueblos del mundo".

El poeta y periodista Demetrio Iramain, que presentó el libro del Grupo Editorial Sur, compartió sobre la publicación: "Simplemente lo escribí yo pero este libro es de Hebe, así como todos están aquí para celebarle el cumplaños a nuestra Hebe eterna de la que nunca vamos a renegar".

Otro de los oradores, el abogado querellante en causas de lesa humanidad e integrante de la organización Amigos de las Madres, Pablo Llonto, manifestó que "todos vinimos a saludar y festejar a Hebe", pero advirtió que "da la impresión que vinimos a buscar energía acá". Llonto, que escribió el prólogo de la publicación, convocó a "estar denunciando, reclamando y defendiendo todos los derechos como Hebe nos enseñó".

La rectora normalizadora de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (UNMA), Cristina Caamaño, ponderó la figura de Bonafini porque "nunca se rindió" y dejó al resto "su fuerza, su coraje, su lucha y también su sonrisa". Además, la extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) consideró que Bonafini poseía un "gran instinto que la ayudaba a visualizar el futuro" y evaluó que "sus discursos tiene la misma vigencia hoy que cuando los dijo".

La exministra de Cultura Teresa Parodi elogió el libro de Iramain por el "diálogo" que reconstruye con Bonafini y manifestó que la publicación "es una compañía necesaria y maravillosa". "Hebe hacía análisis político y de repente te contaba su vida", señaló al halagar pasajes del nuevo título donde Demetrio con su "poesía" logra que "Hebe esté tan viva".

El encuentro fue moderado por Victoria Nardone y también habló la coordinadora de la editorial Grupo Editorial Sur, Ona Ballesteros Gravino. Estuvieron además las integrantes de Madres de Plaza de Mayo Carmen Arias, Azucena Díaz y Ángela Barilli.

En el inicio, alrededor de las 19, los organizadores pasaron un video con frases de Bonafini en las que decía que "para hacer algo no hay que pedir permiso, los permisos lo tenemos que pedir después de lo que estamos haciendo" y también recordaba a sus dos hijos desaparecidos: "Ellos me enseñaron las formas de solidaridad, la forma de amor al compañero, la forma de la pelea, me enseñaron qué es un revolucionario".

Las baldosas



Con anterioridad, en la sede porteña de la Asociación Bancaria, ubicada en Sarmiento 337, su titular Sergio Palazzo recibió a Carmen Arias de quien recibió la guarda de las baldosas para la memoria. "Los bancarios y bancarias vamos a ser fieles y dignos custodios de esas baldosas que vieron transitar días, semanas, años, buscando justicia en Argentina", se comprometió Palazzo y manifestó que "aquí estamos sentando las bases de la resistencia".