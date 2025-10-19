Cuando era pibe, dice Ricardo Ragendorfer, salía al mediodía de la escuela pública número 23 y se iba corriendo hasta el kiosco de diarios. “Y ahí me quedaba leyendo todo lo que caía en mis manos, hasta las tres o cuatro de la tarde”, rememora. Coordenadas: nació en 1957 en La Paz, Bolivia, y se crió en Palermo Chico, a un par de cuadras del Zoológico. “En ese momento era un barrio barrio, en el que vivían desde corredores de bolsa hasta gente muy humilde. La escuela, por caso, parecía una versión desmejorada de la casita de Tucumán. Enfrente de mi casa había un almacén-boliche que era de los hermanos Pachín, y yo me iba a tomar una cocacola: ahí paraba Semillita, un actor de la época de oro del cine argentino, que hacía siempre de niño pícaro. Un día el kiosquero, don Vicente, me dice: ‘Ya que te venís a leer todo, pibe, repartime la quinta edición de La Razón’. Una oferta que no pude rechazar, porque era mi derecho de piso para seguir leyendo. Y así, un día me encontré con las Crónicas del hampa porteña, del legendario cronista de policiales de Crítica, Gustavo Germán González, que firmaba G.G.G. Era un librito de Ediciones Austral, muy humilde, papel de diario, que en ese momento me voló la cabeza”.



Cuenta esto Ragendorfer en el bar Cádiz, esquina de Entre Ríos y Estados Unidos, donde se ha acercado para hablar de Papeles quemados, el libro que acaba de publicar. Contiene una selección de treinta y nueve historias entre las que escribió semanalmente para Télam, entre finales de 2021 y el 28 de febrero de 2024. Al día siguiente, en el discurso de apertura de sesiones del Congreso, el presidente Milei anunció, entre otras guarangadas y destrucciones, el cierre de la agencia estatal de noticias. Enseguida fueron tapiadas sus sedes y clausurado el acceso a la cablera, las fotos, el archivo. Y, por supuesto, también a sus columnas.

Papeles quemados rescata y pone a circular escritos de este otro legendario cronista de policiales, investigador en la frecuencia de Rogelio García Lupo e Isidoro Gilbert, periodista de un montón de diarios y revistas de primera línea y autor de libros como La bonaerense (junto con Carlos Dutil), Los doblados (traidores e infiltrados en la guerrilla) o Patricia: de la lucha armada a la seguridad (el camino de Bullrich). Como Arlt o Walsh, en sus notas periodísticas Ragendorfer ha ido forjando un estilo narrativo personal, reconocible. Al ir acercándose al final el deseo es que no se termine, que el libro tuviera unas cuantas páginas más: detalles, tramas, cadencias, personajes, idas y vueltas en el tiempo, fraseo filoso, toques de áspero humor, o de ironía, o de justeza, pinceladas de cirujano, incisiones de retratista del comportamiento humano, en específico cuando trajinan por lo que llama ambiente de avería. Cada tanto, por caso, aparece un párrafo que es una línea como esta: “Por culpa de un corazón desbocado comenzó a tomar sus primeras lecciones de arpa”, que pertenece a la historia del comisario Fino Palacios. O como esta: “Pero, inadvertidamente, la cuerda se le iba acabando”, que refiere al umbral de la balacera que terminó con El Pibe Cabeza, a la salida de un cine en el que vio El enemigo público.

Portada del libro editado por Planeta

EL LADO SALVAJE DE LA IDEOLOGÍA



Anota en el prólogo: “Me gustaba escribir estas crónicas, cuyas temporalidades oscilaban entre comienzos del siglo XIX y la actualidad, con personajes anónimos o conocidos; pero todos atrapados por conflictos extremos de variada índole, ya sean dramas amorosos, paradojas fatales, ambiciones desmedidas, deslealtades sorpresivas, malentendidos funestos, parábolas del poder o tropiezos con el azar; y no sin que un ritmo de thriller fuera siempre la melodía de sus estructuras”. El recorrido es cronológico, desde la historia de “Manuel Rodríguez, el espía de San Martín” y el “Nuevo romance de la muerte de Juan Lavalle”, hasta la trapisonda pijotera de Susana Giménez para importar un Mercedes sin pagar impuestos y “El guía espiritual de Victoria Villarruel”, referencia al represor de la ESMA Alberto González Menotti, “un esbirro con veleidades intelectuales a quien ella considera su ‘formador’”. Hay crónicas sobre otros represores, como Massera, “el galán de los hogares”; o sobre el final de Ringo Bonavena, asesinado por mafiosos en el Mustang Ranch, en Reno; o sobre la fuga de los Tupamaros, y la de Trelew, aquella tragedia; o sobre la envenenadora de General Villegas, una joven que se casó con un veterano al que pronto despachó; un cana “cuentapropista de la limpieza social”, Yabrán, el Loco Prieto, Elena Holmberg, un taxista que en un viaje le confía que fue integrante de la banda de “La Bestia” Romero, el cronista que descubrió en Bolivia que el Che Guevara no había caído en combate, que en realidad lo asesinaron.

“Creo que el encuadre es el lado salvaje de la ideología”, dice Ragendorfer. “Leonardo Favio planteaba la idea de que el encuadre es un tema moral. Porque al encuadrar uno muestra quién es, decía: la forma de mirar de una persona es lo más demostrativo de quién es. En ese sentido, yo me doy cuenta después de escribir, no es que piense en encuadre antes. Uno generalmente dirige la mirada a cosas que le interesan, y ahora, con el diario del lunes, diría que son pequeños detalles, voces, colores, gestos determinados, cosas que tienen que ver tal vez con el humor que sobrevuela en toda clase de tragedias. Cuando uno va en busca de una historia espera encontrar determinadas cosas. Toda investigación periodística está cifrada en una hipótesis, pero generalmente al empezar a explorar te encontrás con un territorio desconocido en el que podés encontrar una resolución o algo absolutamente sorpresivo. Una aventura incierta”.

El legendario ttitular de Critica recordado por Ragendorfer

NO HAY CIANURO



En este punto Ragendorfer considera ilustrativo retroceder al 2000, cuando le tocó cubrir para la revista Gente el accidente fatal de Rodrigo: “Me había fascinado el caso, primero porque, debo confesarlo, me gustaba Rodrigo, y después porque me proporcionó aventuras inolvidables, como colarme haciéndome pasar por un perito de parte en una de sus necropsias”, cuenta. “Todos hablaban de la mafia de las bailantas y ese tipo de boludeces, para darle un toque marketinero, pero el verdadero thriller estaba depositado en la historia de Pesquera. El tipo era un estafador que tuvo que mudarse de La Plata a Buenos Aires, perseguido por innumerables causas judiciales, cuyos damnificados se iban conociendo al encontrarse en los domicilios que él acababa de abandonar. Con esa necesidad de clandestinidad, el tipo tiene la mala suerte de protagonizar un involuntario accidente con el máximo ídolo del país en ese momento: casi una broma del destino. Este fue el ejemplo típico del caso sorpresa”.

Dice que disfruta tanto de la aventura como de la escritura, y que uno puede existir sin el otro. “Ahora, por una cuestión de apuro o de precarización del periodismo, las investigaciones que nutren la mayoría de las notas que leemos están levantadas de internet. O sea, quien escribe no sale ni a la esquina de su casa. Yo particularmente disfruto de la aventura de buscar a los protagonistas, verles la cara, escuchar su voz, mirar los gestos, sentir las vacilaciones. También me gustan las hemerotecas y los expedientes judiciales. Son experiencias que terminan volcadas en un relato”. Mientras asistía a la necropsia simulando ser perito se acordó de su admirado G.G.G., que se disfrazó de plomero de ataúdes para asistir a la autopsia del concejal Ray que dirimiría las causas de su asesinato, en 1926: ¿baleado o envenenado? Así tuvo Crítica la primicia: “No hay cianuro”, tituló, letra catástrofe. “Esas tres palabras se convirtieron en un dicho: cuando querías desestimar algo decías eso, no hay cianuro. Durante la necropsia de Rodrigo pensé que estaba realizando un involuntario homenaje a la memoria de G.G.G.”.

Ricardo Ragendorfer (Foto: Martín Katz)

DE PROFESIÓN DELINCUENTE



Empezó en el oficio de casualidad, dice. “No tenía vocación de periodista, ni imaginé que me iba a convertir en cronista policial. Sin embargo, tal vez de niño, leyendo esas crónicas, se fue inyectando en mí, diría, esa pasión”. ¿Y cuál era su vocación? “Ninguna. A los 19, durante la dictadura, me fui a México. Entré a estudiar Economía en la UNAM, porque me interesaba leer y entender El Capital, pero al primer semestre me aburrí y mandé todo a la mierda. Necesitaba laburar, así que fui a la redacción de Interviú por una sola razón: había un argentino”. Era Carlos Ulanovsky, exiliado allí. “Y a la semana publiqué mi primera nota. No sin asombro, dije: soy periodista”. Era una nota sobre contaminación sonora en la ciudad. Unos años después, ya de regreso, publicó sus primeros artículos vinculados con su género. “En la Cerdos & Peces tenía una sección llamada Vidas ejemplares, biografías de pistoleros de la época de oro de la delincuencia”, sitúa. “Paralelamente, en El Porteño publiqué una nota llamada ‘De profesión delincuente’, entrevistas con un tipo que hacía salideras de bancos, un dealer, una mechera. Vivía en San Telmo y trabé relaciones vecinales con muchachos que no se dedicaban precisamente a cosas legales, y me encantaban esos relatos. Desde ahí no pude parar. Me fascina el género policial. Escribir sobre personas puestas bajo el foco del periodismo por hechos tan extremos como haber cometido un delito terrible o haber sido víctima del mismo. De por sí, ahí hay una historia que merece ser husmeada y que está muy emparentada con la literatura. Me interesa, diría, la literatura de los hechos reales”.

En algunos de estos escritos aparece más de lleno lo autobiográfico: es el caso de “El club de los 64 casilleros”. “Cuando tenía 13 años quería ser ajedrecista, y jugaba bastante bien”, dice. “Después apareció la política y eso se fue al carajo. Pero iba al Club Argentino de Ajedrez todos los días, y conocí personajes absolutamente maravillosos”. Refiere, por caso, al conserje Magliarella, el que le entregó el carnet de socio, a quien describe así: “Tenía la virtud de ser preciso en sus conceptos; atesoraba un amplio repertorio de anécdotas y remataba sus dichos con una risita que le iluminaba el rostro”. Unos trazos que también pueden ajustarse a Ragendorfer. “Puede ser, puede ser”, dice. ¿Establece puntos de contacto entre las partidas y estas narraciones, sucesivas movidas, planificación? “Hay algo de eso, sí”, dice. “En última instancia el ajedrez y la escritura, como tantas otras cosas, tienen de alguna manera la misma dinámica, una apertura, un juego medio, un final, al igual que la vida misma. Y esa misma finitud que te ofrece ese tablero de 64 casilleros tiene, en un sentido borgeano, la misma infinitud que te ofrecen las palabras”.