Puedo declararme fan de la repetición. Soy fan de la repetición. Soy fan de la repetición.

Soy fan de las frases, que se dicen una y otra vez. Una y otra vez. Otra vez.

La repetición puede ser vista como una fuerza y así me gusta pensarla.

Una fuerza que nos conecta con la memoria y la forma en que vivimos y recordamos. Y muchas veces es un recurso cómico infalible; y a mí me gusta mucho reírme.

La risa es un fenómeno complejo y multifacético, una explosión de emociones, un acto de liberación, el desahogo de una emoción, un estallido de júbilo, es un momento de suspensión en tiempo y espacio.

La risa también es un acto de subversión y un desafío a la solemnidad. Una respuesta natural a estímulos. Un gesto de rebeldía.

La risa es un acto de afirmación y un gesto de repetición claro: ja ja ja ja ja (y a veces es contagiosa).

La repetición: este recurso retórico: reiterar palabras, sonidos, frases genera además una relevancia poética.

Este recurso retórico: reiterar palabras, sonidos, frases genera además una relevancia poética.

Este recurso retórico: reiterar palabras, sonidos, frases genera además una relevancia poética.

Ayuda a desnaturalizar y abrir el campo hacia otras dimensiones. Expande, y a mí esto me atrapa y me enamora. La expansión.

La expansión nos permite trascender nuestros propios límites, nos libera y hasta nos ayuda a crecer y evolucionar.

Nos conduce a ver el mundo y todo lo que nos rodea desde otro lugar, desde otro ángulo. Nos trae nuevas perspectivas. En ese sentido la expansión es un viaje hacia la unidad y la interconexión. Nos lleva a nuestra propia naturaleza que claramente es parte de un todo mayor y más amplio.

Este recurso del que hablo es también poético. Y si hablamos de la poesía, ésta nos ayuda a tener un conocimiento superior sobre nosotros mismos y sobre lo que está a nuestro alrededor.

La poesía nos hace ver otras cosas, no sólo lo que está afuera de nosotros sino también lo que nos contiene: las emociones, los sentimientos, los estados que atravesamos.

La poesía nos proporciona imágenes, emociones.

La poesía nos acerca a lo difuso. La poesía nos acerca a nuestro yo. O nos aleja de nosotros mismos.

Cuando inicié una investigación para un espectáculo que actualmente estoy realizando, indagué sobre varios poetas; pues quería decir poemas, quería decir cosas que yo no podía escribir, no porque no quisiera, sino porque me siento aún incapaz de habitar esos planos tan interesantes y misteriosos de las palabras.

La poesía nos aproxima a palabras estructuradas de una forma que en su lectura nos invitan a otros niveles de comprensión. Nos acerca a la pasión.

Nos envuelve en un dinamismo y nos coloca cerca de las paradojas. Quizás para reírnos y conmovernos.

Que importante reírnos. Que importante conmovernos

La poesía nos conecta con el juego, lo bello del juego, con lo mutable, lo cambiante y a la vez con lo estático, con lo que queda, permanece y resuena.

La poesía es un instrumento de exploración de la realidad. Un reflejo de la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea.

La poesía trasciende la lógica. Es un regalo.

La poesía y la risa se encuentran en el ritmo de la repetición.

Ver, callar, decir, soñar, olvidar, hablar, mirar, pensar. Ritmo y musicalidad. Musicalidad y ritmo. Silencios. Simpleza y profundidad. Las palabras se abren. Lo que resuena se revela.

Por todo esto me declaro fan del poema “Decir, hacer” de Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano. Un fragmento dice: “Entre lo que veo y digo,/ Entre lo que digo y callo,/ Entre lo que callo y sueño,/ Entre lo que sueño y olvido/ La poesía”. Ojalá lo disfruten tanto como yo. Recomiendo leerlo varias veces. Recomiendo repetir la experiencia de la lectura.

Julieta Carrera nació en Mar del Plata en 1981. Desde los 13 años realizó diversos talleres de teatro en su ciudad natal. Luego viajó a Buenos Aires para seguir su carrera artística como actriz y también, docente de clown. Se formó con Cristina Moreira, Sophie Gazzelle, Claudio Martinez Bell y Gabriel Chamé Buendía, entre otros. Actualmente realiza su unipersonal No me muero en Moscú Teatro y es actriz de la obra Edipo en Ezeiza, escrita y dirigida por Pompeyo Audivert en el Espacio Experimental Leónidas Barletta.