DOMINGO 19

CINE

Asesinato en aceite infernal Este ciclo de cine japonés en 16mm incluye en su programación esta película de Hideo Gosha, estrenada en 1992. Okichi es una mujer aburrida de su matrimonio con un comerciante de aceite. Yohei, hijo del socio de Okichi, regresa años después como un hombre y la seduce. Kogiku, hija de un rival, también está enamorada de Yohei. El amorío se mantiene hasta que Okichi lo descubre y advierte que, si se hace público, perderán permisos importantes. El film cuenta con Kanako Higuchi, Shin-ichi Tsutsumi y Miwako Fujitan.

A las 15, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Cata Carpena Una cantautora autodidacta que propone, a través de su música, un viaje hacia la introspección y el empoderamiento nostálgico. En sus canciones, Carpena juega entre el rock-pop, el punk y el indie con su guitarra criolla. Hoy propone un formato en banda que toca las aristas del grunge y con una estética de los ‘90, sus letras y la historia de una niña que creció en el contexto argentino, lleva adelante la bandera de a quienes ella nombra como “los hijos de la crisis”.

A las 20, en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. Entrada: $10000.

Esenciales del Rock Continúa el ciclo de conciertos que celebra la obra de artistas mediante la revisión de sus grabaciones emblemáticas, interpretadas por una selección de directores y músicos invitados que le imprimen su propia huella a la puesta. En esta ocasión, se realiza un homenaje a una etapa formidable del rock nacional: los años ‘70, cuando se forjaron grupos inolvidables como Pescado Rabioso, Invisible, Serú Girán, El Reloj, Polifemo, Vivencia, Alas y Soluna. Con dirección musical del guitarrista Javier López del Carril.

A las 19, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Herrero+Jury Continúa el ciclo Destellos en la Oscuridad coordinado por las periodistas Dolores Curia, Lucía Lubarsky y Ana Cacopardo. En esta oportunidad, Cacopardo entrevista a Liliana Herrero para recorrer su discografía, donde entra la tradición y el mundo contemporáneo, con una obra habitada a la vez por la memoria y la audacia. Como epílogo, Luciana Jury, una de las artistas que hace propio el legado de Herrero, se presenta con su palabra y su música.

A las 19.30 en La Paz Arriba, Callao 1082. Entrada: $10000.

LUNES 20

TEATRO

Maldito desierto ¿Cuánto puede bailar un pelo? ¿El pelo suena? ¿Sueñan las dramaturgas con frizzes eléctricos? El tejido capilar desobedece al tiempo y sigue avanzando aún cuando su envase muere. Las cuatro espectaculares actrices rompen las formaciones tradicionales de su cuerpo. Y lo más impresionante es el movimiento que ni siquiera se ve. Autoría: Bernardita Epelbaum. Actúan Gisela Baiardo, Bernardita Epelbaum, Delfina Oyuela y Eva Palottini.

A las 20.30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: $15000.

Precoz Continúan las funciones de la obra de Lorena Vega, con Valeria Lois y Tomás Wicz. Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. El Estado aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo pero no los ayudan. Los protagonistas de la obra se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan con el mundo de un modo torpe y mimético.

A las 20, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $25000.

CINE

La gran ambición Continúa en salas la biopic de Enrico Berlinguer, líder del Partido Comunista Italiano desde 1972 hasta su muerte, ocurrida doce años más tarde. La película de Andrea Segre se limita a un período de solo cinco años, enmarcado entre dos hechos trágicos: el golpe de estado que derrocó a Salvador Allende en Chile en 1973 y el asesinato de Aldo Moro en 1978. A partir de ellos, Segre no sólo acota el relato a un lapso de tiempo específico, sino que también alude a un momento histórico con características muy claras.

A las 18.55, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $2600.

MÚSICA

Mika solo set Se presenta un espectáculo que cuenta la vida de Mika de Frankfurt, artista trans internacional que transforma sus anécdotas en canciones. Con su acordeón como compañera inseparable, Mika, interpretada por Manu Fanego, invita al público a sumergirse en su universo donde la risa, la reflexión y la ternura se entrelazan en un espectáculo inolvidable. Bajo la co-dirección de Manu Fanego y Jorge Thefs.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $20000.

ARTE

Cecilia Propato Se encuentra inaugurada la muestra De chica no sabía que me iba a morir mientras estaba viva, creada a partir de prendas, telas y accesorios como carteras, zapatos, vestidos de la bisabuela, abuela y madre de la artista y de sí misma en su niñez. Desde estos objetos familiares e históricos intervenidos, Propato construye piezas con la técnica del collage, ensamble y procedimientos mixtos alojándolos en marcos bandeja al estilo de pórticos y cajas, para dar lugar a mundos oníricos y sugestivos.

De lunes a sábado de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

MARTES 21

CINE

Nuestra ciudad arde En el año centenario de su nacimiento, la sala Lugones proyecta una serie de películas de Konrad Wolf, uno de los cineastas más relevantes surgidos en la República Democrática Alemana. Hoy se verá Nuestra ciudad arde (1959). Un destacamento alemán está instalado en una localidad búlgara en 1943. Mientras los oficiales nazis se ocupan de la deportación de un grupo de judíos a los campos de concentración, uno de ellos se sentirá atraído por una prisionera. La película recibió en Cannes el Premio Especial del Jurado.

A las 15 y a las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $4000.

ARTE

Chiachio y Giannone En Refugio, el dúo artístico reinterpreta el género barroco de la naturaleza muerta para reflexionar sobre el presente. “La naturaleza se reducirá a un jarrón”, declararon los artistas en 2018 como diagnóstico de nuestro sistema socioeconómico. Entonces imaginaron la porcelana como el refugio definitivo para toda la flora y fauna, el mundo encerrado en una nuez. ¿Qué hace un jarrón sino atesorar la belleza después de la muerte?

De martes a sábados de 14 a 19, en Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

Resistencias tipográficas Esta exposición presenta un archivo con una multiplicidad heterogénea de afiches producidos por artistas, colectivos y tipógrafos de oficio en los últimos diez años, que encuentran en la letra y la palabra impresa un vocabulario visual para interpelar el contexto social. Curada por Raquel Masci y Juan Pablo Pérez.

De lunes a viernes de 12 a 20, sábados y domingos de 14 a 22, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes. Gratis.

Azul Blinder Se puede visitar la muestra La pesca del día (cotton candy). En el texto curatorial Alejo Ponce de León dice: “Este arte no es una estrategia calculada de importación sino que funciona como una especie de máquina literaria. La pintora, lo que existe y lo que todavía no, se integran para descolocar y recomponerse, para combinarse en imágenes cuyo compromiso es con la amabilidad”.

De martes a sábados de 13 a 18, domingo de 10 a 17, en Calvaresi Contemporáneo, Defensa 1136. Gratis.

MÚSICA

Idoia La sorpresa de la canción del País Vasco se presentará por primera vez en vivo en Buenos Aires para interpretar su reciente álbum De amar y desandar, integrado por composiciones propias que hacen referencia a distintas experiencias personales y al amor en todas sus formas. Idoia despertó la atención de su público con la edición de su primer disco Ilun eta abar (2021) cruzado por aires contemporáneos y desprejuiciados que combinaban, con mucha frescura, ritmos como el folk, el pop y la bossa nova.

A las 19, en el CCEBA, Paraná 11459. Gratis.

MIÉRCOLES 22

TEATRO

Intimidad de lo común Continúan las funciones de la obra de Silvio Lang, uno de los artistas más desafiantes y atractivos de la escena contemporánea. Intimidad de lo común pone en escena la relación entre cuerpos marcados por el encierro y el miedo. A través de prácticas performativas, la obra busca un poderoso encuentro colectivo, explorando el vínculo entre el espacio público y privado. Con actuaciones de Alan Borsini, Flor Sánchez Elia, Jaguar Dorado, Javier Olivera, Julia Hadida, Julián Dubié, Nehuén Zapata, Quillén Mut y Rodolfo Opazo.

A las 20.30, en Nos en Vera, Vera 1350. Entrada: $20000.

ETCÉTERA

Daniel Canogar El artista español y estadounidense dará una clase magistral llamada “Los algoritmos del arte”. Canogar trabaja en el arte tecnológico, es especialista en imagen proyectada e instalación artística. En este encuentro hará un repaso de su actividad artística reciente creada con algoritmos y reflexionará sobre la inteligencia artificial y su potencial creativo.

A las 17, en Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1981. Gratis.

ARTE

Victoria Boulay Se exhibe Un desliz en el asfalto, una muestra que se sumerge en la experiencia urbana. Entre bocetos, papeles y recortes, Boulay explora los rastros inmateriales que deja la ciudad en los cuerpos y en la memoria, recolectando huellas visuales del entorno urbano porteño y transformándolas en soportes gráficos que oscilan entre lo cotidiano y lo poético. Puede visitarse hasta el 1 de noviembre.

De miércoles a sábados, de 16 a 20, en Fundación Cazadores, Villarroel 1438. Gratis.

Carolina Martínez Pedemonte Se puede visitar la muestra Estabilizadores del ánimo. Anticipa el texto de Pablo Gagliesi: “Si creías que la obra podía ser vista como algo separado del artista, estabas equivocado. Y si creías que el arte era una tramitación del sufrimiento y la enfermedad, también. Aquí está la estabilidad pintada. No hay obra sino en las rendijas, a veces estrechas, del dolor”.

De martes a sábado de 14 a 19, en Galería Grasa, Suipacha 1067. Gratis.

Carlos Gorriarena Continúa abierta la muestra Retrato de un momento, que reúne obras del pintor argentino para celebrar el centenario de su nacimiento. Curada por Gabriela Naso, permite apreciar distintas etapas de la producción de Gorriarena, desde sus pinturas cercanas al informalismo de los años sesenta hasta sus trabajos más reconocibles, en los que la figura humana prevalece como elemento central.

Martes a viernes, de 11 a 19.30, sábados y domingos, de 10 a 19.30, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

MÚSICA

Orquesta Fernández Fierro La banda que revolucionó la escena del tango con su propuesta musical y estética transgresora, continúa con sus poderosos shows de tango under en los que presenta los temas de su séptimo álbum de estudio titulado Basta.

A las 21, en el CAFF, Bustamante 772. Entrada: $15000.

JUEVES 23

MÚSICA

Quentin Este artista referente del trap vuelve con su propuesta más filosa: su inminente nuevo mixtape Avantgarde. Una noche irrepetible con invitados especiales y DJ set de Durísimo. En el camino hacia este proyecto, estrenó “Hooligans”, tema donde lleva su visión de trap crudo, directo y de vanguardia a nuevos territorios. El miembro de la Ripgang (colectivo multidisciplinario del que forman parte artistas como Dillom, K4 o Broke Carrey, entre otros) está listo para ofrecer un nuevo mordisco de su particular visión.

A las 20, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Entrada: desde $18000.

El Club Audiovisual Después de su debut Ya no estamos tan solos (2020) y su álbum homónimo de 2023, El Club Audiovisual regresa a Niceto a presentar su nuevo disco, Relicario. La banda está formada por Delfina Gel en voces y bajo, Juan Costa Viaggio en batería, Matías Vertula y Tomás Pelaez en guitarras y voces. A lo largo de sus lanzamientos, lo inmediato y ruidoso de sus canciones se convirtieron en un rasgo distintivo de su sonido.

A las 20, en Niceto Vega, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $10000.

ETCÉTERA

Nicolás Berrueta La Compañía de Danza del San Martín presenta un programa doble que conecta el campo sensorial, en particular a través de los sentidos de la vista, el tacto y el oído, con las emociones, ligadas a su vez a fantasmas del pasado, estallidos de energía y ciertos climas y relatos. La primera puesta es El eco de las manos, con dirección de Berrueta. Luego le sigue Cromático, dirigida por Elizabeth de Chapeaurouge.

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $8000.

ARTE

Entre dos tierras Se trata de una exposición colectiva dividida en dos espacios contiguos. Los artistas que la conforman comparten esta sensación de postas entre cada pieza, del mundo de uno que salta al del otro, sin afán de encontrar un concepto rígido que los englobe, pero bajo la lógica de una armonía visual. Exponen Ana Popescu, Andrea Lamas, Clara Zaragoza, Federico Porfiri, Gaspar Martinez, Germán Tagle, Mercedes Cullen, Nube Alix y Santiago Espeche.

Miércoles, jueves y viernes de 15 a 19, en Galería Phuyu, Esmeralda 988. Gratis.

La mirada de Juan Rulfo Esta es una exposición que homenajea al escritor a través de fotografías y libros. Explica Juan Villoro: “La literatura de Rulfo depende de los sonidos, las voces y los murmullos que contrastan con un atronador silencio, pero también de la mirada. El campo mexicano es el inescapable horizonte de sus historias. Lo que el narrador vio es tan importante como lo que escuchó en su infancia. Su formación tuvo un doble registro”.

De miércoles a domingo de 15 a 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

VIERNES 24

MÚSICA

Rusowsky Ruslan Mediavilla, más conocido como Rusowsky, es un cantante, compositor y productor con raíces en Fuenlabrada, Madrid. Su música es una exploración audaz de géneros underground y vanguardistas. Ha pasado por el espacio estelar que la mayoría de los artistas mueren por ocupar: las afamadas sesiones de Tiny Desk, producidas por NPR Music. Además, colaboró con artistas de la talla de Rosalía o Quevedo. Tras el lanzamiento de Daisy, su primer álbum de estudio, llega a Buenos Aires para presentarlo en vivo y conectar con su audiencia.

A las 19, en el Complejo C Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: desde $35000.

TEATRO

¡Oh, cabezas locas de las religiosas! En los inicios de la Revolución Francesa, Justine, una joven novicia, se prepara para tomar los hábitos y adoptar la vida monástica. Su destino parece saldado, pero las intromisiones de su amiga Hélène en su vida sentimental abrirán la puerta al cataclismo. Con Ana Luz Camps, Miranda Di Lorenzo, Agustín Gagliardi, Mia Miceli y Melina del Valle Villar. Dirige Mia Miceli.

A las 21, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $12500.

MÚSICA

Mariano Sivori El gran bajista y compositor presenta su segundo álbum Cómo ir a la luna, editado por Club del Disco. Lo hará junto a su cuarteto integrado por Damián Fogiel en saxo tenor, Lucio Balduini en guitarra, Daniel “Pipi” Piazzolla en batería y el propio artista en bajo y composición. Es un disco de jazz contemporáneo instrumental, en convivencia con ciertas herramientas de la música académica, la música contemporánea y el rock. Y también es un viaje que propone momentos expansivos pero también una introspección reflexiva e íntima.

A las 20 y 22.30, en Thelonious, Nicaragua 5549. Desde $17000.

Mimi Maura La talentosa cantante puertorriqueña ofrece su último show del año en Buenos Aires. Repasará los grandes éxitos de su carrera además de presentar nuevas canciones. Con su inconfundible mezcla de reggae, rock, ska y bolero, Maura logró conquistar al público con su estilo único y su poderosa voz. El concierto promete ser una noche especial, llena de energía y emoción.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $50000.

Peligrosos Gorriones La banda liderada por Francisco Bochatón llega al escenario de La Tangente. Formada en 1991, formó parte del Nuevo Rock Argentino de la década de 1990, junto a agrupaciones como El Otro Yo, Massacre, Los Visitantes, Babasónicos y Los Brujos. Peligrosos Gorriones compartirá la velada junto a Gente Conversando y un DJ set a cargo de Alhaja Champion y Caro Ban. La noche se completa con Los Bilis, banda de synth punk formada en Lanús.

A las 23.30, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $10000.

SÁBADO 25

TEATRO

Tara Continúan las funciones de la obra de Patricio Penna. El día en que Lucía y Federico van a casarse, amenaza la presencia de un pariente cercano, un policía, una actriz, y el posible desborde de la hermana del novio. La ilusión es un casamiento, pero no es obvia o inocente. La ilusión es un velo del que elegimos agarrarnos. Somos conscientes de ella pero no de lo dramático que puede ser perderla. Actúa el propio director junto a Martina Barragán, Santiago Giorgi De La Piedra, Eugenia Martinez, Gonzalo Peluso.

A las 22, en El Jufré Teatro Bar, Jufré 444. Entrada: $15000.

CINE

El polvo Una familia desarma el departamento de la tía July. El espacio y la familia son atravesados por el duelo. Objeto tras objeto, ambiente tras ambiente, de las memorias acumuladas en ellos emergen fragmentos de su figura: la vida de artista, la transición de género, el exilio a Brasil durante la dictadura militar, el deseo de amor, el humor irreverente, la militancia trans y los últimos años de vida cargando con el peso del hiv. De Nicolás Torchinsky.

A las 19, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $8500.

ETCÉTERA

Literatura juvenil Se realiza el encuentro de literatura Librarte con la participación de escritores y jóvenes bookfluencers como Luciano Lamberti, Flor Canosa, Ash Quintana, Agus Grimmpitch, Renata Donia y otros. Además se brindarán los talleres de creación de contenido digital literario (Cecilia Bona), poesía (Flor Dapiaggi) y arte (Marco Baldi). La noche se cerrará con un ciclo poético con Dapiaggi, Guido Chapedi, Camila Mermet, Imanol Guerschman, Mili Bona y Victoria Sorbello.

Desde las 15, en El Tanque Cultural, Acassuso 6930. Gratis.

MÚSICA

Yellow Days George van den Broek visita Argentina por primera vez. El artista, más conocido como Yellow Days, se abrió paso con su disco debut Harmless Melodies en 2016. En él, el compositor británico combinaba influencias que iban del rock y pop psicodélico hasta el soul, alineándose con artistas como Tame Impala, Mac DeMarco y King Krule, y viéndose influenciado por otros clásicos como Ray Charles y Sam Cooke.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $45000.

TEATRO

Pampa escarlata Se despide la obra de Julián Cnochaert. Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX. Mildred Barren, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura le da un ultimátum: si ella no abandona los paisajes y los utensilios de cocina en un mes, él no volverá a darle clase jamás. La joven cae en una profunda depresión. Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Con Lucía Adúriz, Pablo Bronstein y Carolina Llargues.

A las 21, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $12500.

