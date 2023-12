A cinco días de la asunción de Javier Milei, el ya confirmado nuevo ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció a Federico Furiase como asesor en materia económica. El dato de color, el presidente electo lo había considerado "una máquina de decir pelotudeces".

Furiase es economista y director de Anker Latinoamérica, la consultora que abandonó Caputo antes de tomar las riendas del cargo de la cartera de Economía.

De hecho, fue el propio "Toto" el que anunció la incorporación del economista a su nuevo equipo: "Federico Furiase va a estar en el equipo de asesores", dijo Caputo en una improvisada conferencia de prensa, a la salida del Hotel Libertador.

Asimismo, aseguró que la confirmación y el nombramiento oficial se realizará una vez completada la asunción del nuevo presidente, el próximo 10 de diciembre.

La noticia de la incorporación de Furiase trajo de inmediato el recuerdo de un tuit que publicó Javier Milei, en 2018, en el que lo trató de "una máquina de decir pelotudeces":

"Furiase es una máquina de decir pelotudeces. De hecho se le ha pedido que respalde boludeces que dice y sigue aferrado al error. Encima se quiere hacer el banana. Y por otra parte, ¿vos quien sos para decir que podemos hacer o no en NUESTRO programa? Si no te gusta no lo mires", había escrito el Milei en sus redes sociales, como respuesta a una crítica que el economista había hecho sobre su programa.







Carrera académica y laboral

Federico Furiase realizó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es economista graduado. Además, tiene un Magister en Finanzas

Viene de ejercer la docencia en la Universidad Di Tella, donde dictó la materia de Tópicos de Coyuntura Macroeconómica Aplicada y estuvo al frente del Curso de Nivelación de la Maestría de Finanzas.

Entre 2008 y 2017 formó parte del Estudio Bein & Asociados como analista senior. También fue Director de Eco Go Consultores de 2017 a 2021.

En los últimos años se supo desenvolver ofreciendo exposiciones en empresas e instituciones financieras analizando el contexto macro-financiero de Argentina y global.