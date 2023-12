Una de las consignas del psicoanalista francés Jacques Lacan es aquella según la cual el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Sin embargo, a través de sus seminarios y escritos se ocupó de aclarar que la estructura es matemática, dejando ver a las claras el rumbo que impondría a su enseñanza: no es posible internarse en ella sin pasar por múltiples temas de la matemática, en particular, por la lógica, que es el lugar donde la palabra “estructura” adquiere su verdadero sustento. Para poder acompañar mejor los seminarios de Lacan, nada mejor que introducirnos en la lógica desde las entrañas de su discurso.

La lógica clásica surge en la antigua Grecia como una disciplina separada de la matemática y más cercana a la filosofía. Ya en aquellos tiempos se vio que existían vastos territorios en los que la naciente lógica de predicados y su binarismo entre lo verdadero y lo falso no iba a poder penetrar. En particular, el campo del lenguaje natural, en el que no siempre se verifican -entre otras- las reglas de tercero excluido o de no contradicción. También la temporalidad es una cuestión delicada, a tal punto que recién comenzó a ser tratada formalmente a fines del siglo XIX. Una época en la que -no está de más señalarlo- nacía también el psicoanálisis.

En este curso se abordan los principales aspectos de las lógicas no clásicas, desde las lógicas modales hasta aquellas otras que se construyen ampliando el abanico de valores de verdad o aceptando, lisa y llanamente, algunas formas de contradicción. Este último es el caso de las lógicas para-consistentes, en las que muchos autores han llegado a vislumbrar un posible modelo para el inconsciente.

Clases y fechas de publicación: comienza el 8 de diciembre y finaliza el 12 de enero de 2024. Inscripción abierta en Comunidad Russell