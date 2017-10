CAMBIEMOS PONDRÁ EL FOCO EN LA TV

Artillería mediática

Por Werner Pertot

En la última semana, Cambiemos sacará a relucir toda su artillería mediática. Sus candidatos trajinarán los estudios de televisión hasta el punto de saturación. Mauricio Macri seguirá de gira por los distintos distritos y cerrará nuevamente la campaña en Córdoba, mientras que el martes compartirá nuevamente en Ferro el cierre de campaña porteño junto con Elisa Carrió. La gobernadora María Eugenia Vidal estará dividida entre las recorridas y las cámaras en un distrito en el que el PRO se juega a derrotar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Imaginan que con la candidata de Unidad Ciudadana eliminada de la escena, el camino para aprobar las reformas que buscan será mucho más sencillo.

Gira, gira y más gira por las provincias es el itinerario del presidente y de los tres funcionarios que lo representarán en las provincias a las que no podrá viajar: se trata del jefe de Gabinete, Marcos Peña; del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la vicepresidenta Gabriela Michetti. A Frigerio, por ejemplo, le tocará fatigar las rutas hacia Entre Ríos, Chaco y luego Corrientes. El presidente se ocupará de cerrar en Córdoba. Macri se propuso ganar el 22 de octubre en 12 provincias, llegar al 40 por ciento a nivel nacional y dar vuelta diversas elecciones: provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Tierra del Fuego y Chubut, entre las principales.

Todas las recorridas del presidente fueron analizadas a partir del entrecruzamiento de los resultados de las PASO y datos censales (conocido como Big data) para elegir los distritos en los que hay mayores chances de crecer. “El objetivo es fortalecer la zona centro, Cuyo y el Litoral, y reforzar el norte. En la Patagonia venimos bien”, comentaban en uno de los ministerios en los que se palpita la campaña. Por eso también Carrió tiene un spot destinado a los mayores de 70 años para que vayan a votar: establecieron que pueden crecer en ese sector en las elecciones porteñas.

En la Ciudad de Buenos Aires, el plato fuerte será el acto en Ferro en el que no habrá sorpresas: será con un formato de escenario 360 y con las mismas líneas discursivas que se vieron hasta ahora. El eje estará en plantear que es importante que todos concurran a votar porque se plantea la pelea “del futuro contra el pasado”.

Tras ese acto, los tiempos de Carrió se dividirán entre su paso por los medios de comunicación y las recorridas con vecinos. Esto fue combinado en la campaña con el uso de herramientas como Facebook Live para contestar preguntas de los vecinos. En el macrismo, tienen como objetivo no perder votos con respecto a las PASO, cuando Carrió obtuvo un contundente 50,13 por ciento. A lo sumo, se imaginan sumar algunos puntos más. Un escenario ideal para el oficialismo sería avanzar sobre los votos de Martín Lousteau, para relegarlo a un resultado más bajo que el de las PASO, cuando quedó en tercer lugar.

En la provincia de Buenos Aires, todo está más peleado, aunque en Casa Rosada sostienen que Esteban Bullrich ya está “unos puntos arriba” de CFK en las encuestas que consumen como si fuera aire. La campaña de Cambiemos recrudecerá en los últimos días con un raid televisivo: será posible encontrar a Vidal en el prime time en algún canal en cada día de la semana.

Casi siempre acompañada, en un segundo plano, por alguno de los candidatos. La preferencia la tienen Bullrich y Graciela Ocaña. También podrían estar Gladys González, Guillermo Montenegro y Toty Flores. El cierre en provincia no tenía hasta ayer un lugar definido. En 2015, fue en Lanús y en las PASO de este año, en Vicente López. Podría ser una de esas dos localidades, u otra, pero siempre dentro del Gran Buenos Aires. El discurso de Vidal seguirá oscilando entre la reivindicación de sus dos años de gestión y una diferenciación respecto al pasado, que siempre empieza con la letra K.

EL MENÚ DE CFK PARA CONVENCER A LOS QUE VOTARON OTRAS OPCIONES

Acto en Racing, recorridas y tres entrevistas

Por Fernando Cibeira

La campaña electoral cierra el viernes a las 8, pero para Cristina Kirchner el clímax proselitista ocurrirá mañana cuando encabece un masivo acto por el Día de la Lealtad en el estadio de Racing, adelantado un día por el feriado. Ante unas tribunas que imaginan colmadas gracias a la movilización de la militancia juvenil y del aporte de intendentes y sindicatos, la candidata a senadora buscará convencer a los simpatizantes peronistas que en las primarias hayan optado por otras opciones a votar el domingo por Unidad Ciudadana como la única alternativa en condiciones de derrotar al macrismo y frenar el modelo de ajuste. Aunque reconocen estar un par de puntos debajo en las encuestas confían en un envión final que coloque a CFK de nuevo en un cabeza a cabeza con Esteban Bullrich en el escrutinio. En la Capital, en tanto, luego del debate que interpretan dejó a Daniel Filmus mejor parado que a la errática Elisa Carrió, sueñan con arrimarse al porcentaje que le permita llevar hasta un cuarto diputado al Congreso.

Un estadio peronista

La idea de retomar las grandes concentraciones para el 17 de Octubre surgió de los propios intendentes peronistas que veían la necesidad de recrear la mística militante. En definitiva, una característica del peronismo que ninguna otra fuerza política puede empardar. El intendente de Avellaneda, el kirchnerista Jorge Ferraresi, hizo fuerza por Racing, cuyo estadio no sólo se llama Presidente Perón –se construyó gracias a un préstamo que le otorgó el primer gobierno justicialista– sino que es el club de los amores de Néstor y de Máximo Kirchner.

Todavía quedaba por definir si hablará Jorge Taiana, compañero de fórmula de CFK y protagonista de esta campaña por decisión de la propia ex presidenta, que planteó la elección del domingo en los términos “Taiana o Gladys González”, la segunda candidata a senadora de Cambiemos. Para un simpatizante peronista, entienden, la historia de militancia del ex canciller no puede generar mayores dudas. El discurso de Cristina Kirchner está previsto para eso de las 16.30 y luego una desconcentración temprana para evitar incidentes.

La postal de tribunas colmadas servirá para filmar los spots que se difundirán durante el tramo final de la campaña pero únicamente a través de las redes sociales porque para la televisión no dan las plazos. Igual, los minutos que le corresponden al aire a Unidad Ciudadana son pocos y además en el comando de campaña dudan de la efectividad del mensaje por esa vía, que genera más fastidio que otra cosa. Durante los últimos tres días de campaña Cristina Kirchner continuará con las recorridas cuerpo a cuerpo por distritos del Conurbano, la estrategia privilegiada después de las PASO, y dará las tres últimas entrevistas: dos en televisión y una en radio. En el último día, una novedad será la vuelta a las teleconferencias, conectando desde el escenario con otros intendentes y candidatos en actos de cierre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Otra novedad será la aparición de CFK a través del Facebook Live para responder preguntas de los internautas. El búnker del domingo será de nuevo en Arsenal de Sarandí.

Por los cien barrios

Las expectativas de la lista de Unidad Porteña en Capital son diferentes. En el equipo de campaña entendían que la estrategia de polarizar con Cambiemos como la única opción opositora se había cumplido y que eso quedó en evidencia en el debate de la semana pasada. Hasta ahora, pese a que la mayoría de la gente considera que la Gendarmería está implicada en su desaparición, el caso de Santiago Maldonado no mostró consecuencias electorales para el oficialismo. Sin embargo, la desaprensiva consideración de Carrió acerca de que existe un 20 por ciento de posibilidades de que el joven esté vivo en Chile generó una ola de rechazos y tal vez provoque algún movimiento.

Filmus tiene previsto participar mañana de la convocatoria en Racing y el martes encabezará su propia celebración del 17 de Octubre con una cena con peronistas. Para el acto de cierre tienen planeado cerrar una calle en San Telmo donde está ubicado el centro cultural Los Chisperos, propiedad de la candidata a diputada Gabriela Cerruti. Para el jueves el plan es realizar una maratón de actividades que ocupen toda la noche hasta que arranque la veda, en la mañana del viernes.

Habrá un último spot dirigido al público joven -uno protagonizado por un chico, otro por una chica- en la misma tónica de lo que fue la campaña, en la que deben elegir entre diferentes opciones que le llegan al celular para terminar con la que le plantea “Filmus o Carrió”.

El consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí está en Buenos Aires para acompañar el último tramo de la campaña bonaerense y porteña. En la última reunión con los candidatos mostró una encuesta que, se supone, es la misma que maneja su colega ecuatoriano Jaime Durán Barba. Bullrich aventaja allí a Cristina Kirchner 40 a 37,5 por ciento, unos dos puntos y medio. En su análisis optimista, Gutiérrez-Rubí cree que la “ola amarilla” que se originó con la muy buena elección de Cambiemos en las PASO puede haber tocado su máximo en los últimos días y que en esta semana podría declinar luego de noticias como el elevado índice de inflación de septiembre y de lo mal parada que quedó Carrió en el debate. Con que sólo Bullrich pierda un punto y Cristina Kirchner suba uno, ya quedarían en situación de virtual empate. En la Ciudad, en tanto, la lista de Filmus figura en los sondeos dentro de un rango que va de los 21 a los 23 puntos. La cifra mágica es 24 por ciento porque ahí alcanzarían meter a un cuarto diputado en el Congreso, el lugar correspondiente a Carlos Heller.

LA ESTRATEGIA DE MASSA Y STOLBIZER

Con roles divididos

Por Miguel Jorquera

Tras las PASO, la campaña electoral de 1País apuntó no solo a sumar votos sino, fundamentalmente, a rediseñar el futuro político de Sergio Massa. Sin abandonar el discurso de la “ancha avenida del medio” para intentar romper la polarización entre Cambiemos y Cristina Kirchner, Massa transitó se recostó en la vereda del peronismo y delegó en su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, la llegada a otros sectores políticos y sociales. El líder “renovador” prometió (flanqueado por retratos de Juan y Eva Perón en un acto que le organizó el gastronómico Luis Barrionuevo con sus gremios afines) que “comienza la tarea de construir una nueva oposición y el peronismo del siglo XXI”, promoviendo un peronismo sin kirchnerismo al que apuntará desde el llano si no consigue –como todo lo indica– una banca en el Senado. Con esa impronta, tendrá su propio acto en el Día de la Lealtad Peronista en Moreno, realizará caravanas en La Matanza y Lomas de Zamora y cerrará la campaña en La Plata, todo mechado con muchas presencias en los sets de televisión y el lanzamiento de un spot sobre su vida.

Los principales candidato de 1País tendrán una última semana de campaña agitada, con perfiles bien diferenciados. Massa trajinando el conurbano. Stolbizer continuará sus recorridas por el interior bonaerense, en busca del voto de los productores agropecuarios y radicales díscolos.

Massa seguirá posando sobre su perfil más peronista, como lo hizo durante el acto que le montó el barrionuevismo en Obras Sanitarias. Allí, proclamó su compromiso al sindicalismo “dialoguista”: “No vamos a permitir que en la Argentina haya una reforma laboral”, afirmó. Y también lanzó la consigna que guiará su futuro político. “Comienza la tarea de construir una nueva oposición y el peronismo del siglo XXI”, dijo Massa.

Cerca del líder renovador dicen que para encarar esa tarea en esta elección debe bajar de un dígito. Una porción no menor del electorado bonaerense desde donde pararse a negociar la construcción del peronismo sin kirchnerismo que imagina, con la aspiración de ser uno de los presidenciables de ese espacio en 2019.

A la caza de esos votos peronista irá en la última semana de campaña. Tendrá un 17 de Octubre, con esa impronta: una caravana por La Matanza y un acto en el Club Los Indios de Moreno, dos bastiones peronistas en manos del kirchnerismo. Habrá otra caravana en la Tercera Sección Electoral (el sur del Gran Buenos Aires) y Lomas de Zamora sería el municipio elegido.

En el medio, habrá otras actividades y mucha presencia en los sets de TV. También se ajustan los detalles de un video sobre la vida de Massa con el que intentará también seducir a la “clase media”.

Stolbizer tendrá circuito propio. Actividades más institucionales y mucha actividad en el interior bonaerense para fidelizar votos propios. “Hará centro en Junín, donde les explicará a los productores rurales que la solución a las inundaciones recién llegará con la culminación de las obras de la cuenca del Salado, que demandarán entre ocho y diez años”, dijo a PáginaI12 uno de sus principales asesores de campaña.

Ambos compartirán el cierre de campaña en La Plata. Aún sin lugar a designar, en el comando de campaña de 1País se inclina por un sitio cerrado (podría ser el Club Atenas), mas fácil de controlar y evitar sorpresas desagradables que –afirman– “arruinen todo el esfuerzo”.