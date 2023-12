El seleccionado de rugby Seven de Argentina, Los Pumas 7s, venció a Australia 45-12 (28-0) y se consagró campeón en el torneo de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), segunda etapa de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 (SVNS), que organiza la World Rugby (WR).



Los Pumas 7s, que venían de lograr el subcampeonato en Dubai, primera cita del Mundial, consiguieron su primer título en Ciudad del Cabo y el séptimo para Argentina, luego de las consagraciones en Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023 y Londres 2023.



Además, con el triunfo y la pronta eliminación de Sudáfrica, el campeón en Dubai, finalizaron la segunda etapa en la primera colocación de la tabla general, con 38 unidades.



El trámite del partido fue favorable para el equipo de Santiago Gómez Cora desde el inicio, que aprovechó la amonestación del capitán australiano Nick Malouf, para anotar tres tries consecutivos y sellar un parcial de 21-0 con las conversiones de Joaquín Pellandini. Germán Schulz, Santiago Mare y Marcos Moneta fueron los encargados de las conquistas.



Sobre el cierre del primer tiempo, Matías Osadczuk apoyó el cuarto try y Pellandini estableció el parcial de 28 a 0.



En la segunda parte, Nathan Lawson y Dietrich Roache descontaron para Australia (28-12), pero Osadczuk, Tomás Elizalde y el capitán Santiago Álvarez Fourcade marcaron el 45-12 definitivo.



La tercera etapa del Mundial se disputará recién entre el 26 y el 28 de enero del 2024, en Perth, Australia.



Este nuevo SVNS está conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada.



La SVNS se extenderá por siete meses, y está conformada por 12 seleccionados, ellos son Argentina, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Sudáfrica, Estados Unidos, Irlanda, Fiji, Samoa, Australia, Francia, España y Canadá.



Esos equipos sumarán puntos en las siete primeras etapas. Tras el Seven de Singapur, los ocho mejores llegarán a la Gran Final de Madrid para luchar por la corona de la temporada, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto), tratarán de conservar la categoría.



Esos cuatro últimos jugarán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series; y los cuatro mejores de ese repechaje, ingresarán al cuadro principal del SVNS del año siguiente.

Además, con la medalla de plata en Medio Oriente y esta coronación, el combinado argentino se adueñó del primer lugar del ranking mundial, con 38 puntos. Sus escoltas son: Sudáfrica (30 puntos), Fiji (30), Nueva Zelanda (28), Irlanda (26), Australia (26), Samoa (11), Francia (10), Canadá (9), Estados Unidos (8), Gran Bretaña (7) y España (5).



Esos equipos sumarán puntos en las siete primeras etapas. Tras el Seven de Singapur, los ocho mejores llegarán a la Gran Final de Madrid para luchar por la corona de la temporada, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto), tratarán de conservar la categoría. Esos cuatro últimos jugarán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series; y los cuatro mejores de ese repechaje, ingresarán al cuadro principal del SVNS del año siguiente.

Formación de Los Pumas 7: 3. Germán Schulz, 6. Santiago Álvarez Fourcade, 11. Luciano González Rizzoni, 14. Joaquín Pellandini, 12. Santiago Mare, 9. Matías Osadczuk, 13. Marcos Moneta.

Suplentes: 8. Gastón Revol, 22. Tomás Elizalde, 10. Tobías Wade, 5. Agustín Fraga, 4. Matteo Graziano.





LOS RESULTADOS

Cuartos de final

Argentina 33 vs Canadá 0

Irlanda 36 vs Nueva Zelanda 21

Australia 28 vs Sudáfrica 0

Francia 24 vs Fiji 24 (29-24 en tiempo extra)

Semifinales

Argentina 26 vs Irlanda 19

Australia 24 vs Fiji 7

Final

Argentina 45 vs Australia 12

7º puesto Canadá 33 vs Francia 17

5º puesto Nueva Zelanda 31 vs Sudáfrica 7

3º puesto Fiji 14 vs Irlanda 7