En su primera conferencia de prensa, el flamante portavoz presidencial, Manuel Adorni, justificó por qué el Gobierno no transmitió este domingo la jura de los ministros y ministras del gabinete de Javier Milei, que ayer desató fuertes críticas, debido a que el acto no sólo no fue televisado, sino que sólo se publicaron algunos videos en las redes sociales de los dos jóvenes que administran las redes sociales del nuevo mandatario.



Ante la consulta de AM750, Adorni lanzó una llamativa justificación a la falta de transmisión del acto de la jura y dijo que se trata de un acto “netamente administrativo” y que no se televisó porque “los ministros tenían trabajo previo y posterior, al igual que el Presidente, que tenía reuniones”.

Con esa breve frase, Adorni intentó explicar la ausencia de transmisión oficial, una costumbre desde hace años. Algo similar ocurrió durante la noche en la gala que se llevó adelante en el Teatro Colón, donde la transmisión sólo mostró los primeros minutos.



Sin embargo, en el caso de la jura del Gabinete – que es un acto público de Gobierno – la ausencia de transmisión fue aún más llamativa, en especial porque los videos con las juras fueron publicados en las redes sociales de Eugenia Rolón e Iñaki Gutiérrez, los jóvenes de ultraderecha que le administran las redes sociales a Milei desde hace tiempo.



Informe: Marisol Juárez, para AM750.

Seguí leyendo