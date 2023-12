El fin de 13 años de sequía pincha o la primera vez del Halcón a nivel nacional. Son algunos de los botines en juego este miércoles por la noche, cuando se enfrenten Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia en la final de la Copa Argentina con, además, un boleto a la próxima Libertadores como premio.

La final se jugará desde las 21:10 en el estadio Ciudad de Lanús, con presencia de las dos hinchadas, arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TyC Sports.



Toda una curiosidad que dos clubes cuyos mayores orgullos fueron conquistados en el ámbito internacional definan el certamen más nacional del fútbol argentino, muy asentado como competencia tras su renacimiento en 2012. Esta será la final número 12 de la Copa Argentina, ganada por última vez por Patronato y que tendrá por primera vez en la definición a platenses (albirrojos) y varelenses. La lista de campeones la lidera Boca (1969, 2012, 2015, 2021), seguido de River (2016, 2017, 2019) y Arsenal (2013), Huracán (2014), Rosario Central (2018) y el mencionado Patrón (2022).

¿Por qué Estudiantes?

Si Estudiantes llega como favorito se debe, más allá de su afamada chapa copera (además de las cuatro Libertadores, ganó dos Copas Nacionales en 1944 y 1945 de la mano de dos históricos, Ricardo Infante, el inventor de la rabona, y el goleador Manuel Pelegrina), a su mejor presente. El equipo de Eduardo Domínguez ostenta un invicto de seis partidos (cuatro triunfos), nada extraordinario de no ser por dos aristas. Primero, porque en ese lapso registra un triunfo sobre Defensa, 2 a 1 hace apenas un mes (goles de Zapiola y Zuqui; descuento de Tomás Cardona). Y segundo -y más importante- porque los dirigidos por Julio Vaccari vienen muy mal: apenas una victoria en sus últimos ocho juegos, marca que se estira a dos si se tienen en cuenta los últimos 13 (siete derrotas).

Además, Estudiantes llega más curtido a la final tras un camino más complicado que el de su rival: Independiente Chivilcoy (3-0), All Boys (1-0), Independiente (1-1 y penales), Huracán (2-0) y Boca (3-2). Defensa, en tanto, jugó con muchos equipos del Ascenso y transpiró más de lo esperado: Ituzaingó (3-2), Centro Español (1-0), Estudiantes de Río Cuarto (0-0 y penales), Chaco For Ever (1-1 y penales), San Lorenzo (1-0).

Por último, porque el fútbol generalmente es generoso con los que le rindieron tributo. Es el caso de Mariano Andújar y Mauro Boselli, campeones pinchas de la Libertadores 2009 y quienes jugarán sus últimos partidos como profesionales. El arquero, cuarentón ya, está teniendo un gran año y mantuvo la valla invicta en 26 de sus 53 partidos. Mientras que el delantero, de 38 pirulos, es el goleador de los suyos en la temporada: 15 gritos en 42 juegos, por delante de otro de temporada espectacular, Benjamín Rollheiser (12 goles y 8 asistencias).

¿Por qué Defensa?

El elenco de Florencio Varela llega de punto, sin títulos nacionales de Primera División en sus vitrinas (sí ganó la Sudamericana 2020 y la Recopa 2021). Pero su ilusión se sustenta en los resonantes nombres que tiene en ataque: Uvita Fernández (23 goles en 49 partidos en el año), Gastón Togni (10 goles y 13 asistencias) o el experimentado Lucas Pratto (séptimo goleador histórico de la Libertadores), quien probablemente salga desde el banco.

Además, tiene a su favor el historial, ventaja simbólica nunca despreciable. Defensa y Estudiantes se enfrentaron en 12 ocasiones, con seis triunfos para los justicieros, tres para los platenses y tres empates. Historial corto ya que recién se conocieron en 2014 cuando el Halcón llegó a Primera. Por poco no se cruzaron en el Ascenso: el Pincha deslumbró en la B en la temporada 1994/95, con apellidos como Verón, el Mago Capria, Calderón, Prátola o Chiquito Bossio. Pero Defensa había descendido a Tercera en 1993 y recién volvió a Segunda en 1997. Eso sí, de acuerdo a los antecedentes, no habrá que esperar muchos goles en Lanús: ninguno de estos enfrentamientos pasó de los tres tantos en total.

¿Por qué penales?

Porque los años de uno y otro fueron demasiado similares como para que haya un ganador en tiempo regular (en caso de empate, no hay tiempo extra y van directo a los penales). En la Liga del primer semestre los separó apenas un punto: Estudiantes fue 5º con 45 y Defensa, 6º con 44. Mientras que en la Copa de la Liga, ambos quedaron afuera con registros similares: el Pincha fue 9º con 17 unidades y el Halcón, 12º con 14. Así, en la tabla anual quedaron clasificados a la Sudamericana 2024 con 62 y 58 puntos respectivamente. La similitud se torna aún mayor en cuanto a registros goleadores: Estudiantes terminó con 46 a favor y 37 en contra, mientras que Defensa lo hizo con un par más por lado: 48 y 39. Es decir, misma diferencia de gol: +9.

Encima, ambos también jugaron la Sudamericana: 14 puntos para el Pincha y 15 para el Halcón en primera fase. Aunque los platenses se quedaron en cuartos de final (derrota por penales ante Corinthians) y los varelenses llegaron un poquito más lejos, hasta semis (0-3 global con Liga de Quito).

Formaciones probables, hora y TV