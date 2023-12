Los diez puntos con que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dio inicio al plan motosierra del presidente Javier Milei pusieron en alerta a dirigentes gremiales y políticos, que advirtieron sobre las consecuencias sociales de las medidas anunciadas. Solo referentes "libertarios" y un grupo de diputados de la UCR y halcones PRO celebraron los anuncios del Gobierno.



* Hugo Yasky, diputado y secretario general de la CTA-T, definió a las medidas como "un plan brutalmente recesivo y regresivo que abre la puerta a la hiperinflación y al desempleo". Apuntó que los anuncios de Caputo "muestran la decisión brutal de hacerles pagar a los sectores populares el precio del ajuste que reclama el FMI y los poderosos operadores económicos locales. La devaluación del 50 por ciento del peso, sumada a la quita de subsidios y el levantamiento de todo tipo de control de precios provocará una escalada inflacionaria con el único anclaje de la recesión provocada por el vaciamiento de los bolsillos de las familias argentinas. Aun así están abriéndole la puerta a una hiperinflación que no estaba en el escenario real de la economía. De esto resultará una transferencia fenomenal de riqueza de la enorme mayoría del pueblo a los oligopolios, los agroexportadores y el sector financiero. Ahora descubrimos que la casta eran los jubilados, los empleados públicos, los trabajadores, en definitiva, el pueblo argentino".

* Daniel "Tano" Catalano, secretario general ATE Capital: “Venían a terminar con la casta pero reducen todo menos sus propios sueldos. En el Estado somos todos laburantes que viven de su salario. No vamos a aceptar ningún despido”, escribió en redes sociales. “Estamos tratando de obtener precisiones", dijo sobre el anuncio de que se darán de baja contratos del último año. "Esos no son contratos castas, porque en 2023 fueron cupos de travestis-trans y discapacidad, entonces van a dejar sin laburo a muchos compañeros y compañeras que pueden entrar por cupos y eso podría ser un error muy, muy grosero”, agregó a PáginaI12.

* Marcelo Casaretto, diputado UxP: “Brutal ajuste sobre trabajadores y jubilados. Las medidas anunciadas son es una tremenda transferencia de ingresos, una fuerte concentración y reprimarización de la economía. Habrá recesión, más inflación y menos trabajo. Pocas medidas anticasta y muchas antipopulares”. Y agregó: “Se liberan el dólar y precios, se bajan obras públicas, fondos a provincias, subsidios energéticos y de transporte. No se mencionó ninguna medida para compensar a trabajadores y jubilados".



* Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita: “Milei es una nueva expresión política para las viejas recetas neoliberales, más de lo mismo. Medidas económicas que benefician a los timberos del sistema financiero y perjudican a la mayoría de los argentinos. Dólares para los fugadores y hambre para los que laburan. Más inflación, menos trabajo, peores salarios”.

* Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y UxP: “Caputo anuncia un asesinato social sin inmutarse como un psicópata a punto de masacrar a sus víctimas indefensas”. Luego de analizar cada uno de los diez puntos de Caputo, el excandidato a presidente concluyó que "se trata lisa y llanamente de una confiscación masiva de la propiedad privada y los derechos patrimoniales de millones de personas. ¿En serio piensan que la gente no va a protestar? Aunque compren, encierren, persigan, demonicen, exilien o maten a todos los dirigentes, la gente no se va a dejar carnear".

* Amalia Granata, diputada provincial de Santa Fe: “Concuerdo con muchas ideas de este nuevo gobierno, pero dijeron que el ajuste lo pagaba la política, con estas medidas que acaban de anunciar está claro que lo va a pagar la gente. Ojalá revean este ajuste tan violento".

* Carlos Maslatón, abogado y ex miembro de LLA: "Este discurso de Caputo parecía el de Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976, pero de muy inferior calidad porque Caputo no sabe, no puede y no quiere. Este primer 'plan' del presidente Milei va a fracasar por completo".

* Graciela Ocaña, diputada porteña CP-JxC: “El ministro Caputo no mencionó a los jubilados en su discurso. ¿Acaso son parte del ajuste? Los que perciben la mínima apenas superan los 100 mil pesos más bonos que pierden vigencia a partir de enero. Es imperioso saber qué pasará con sus haberes. Más de 6 millones de personas esperaban estos anuncios. Trabajaron y aportaron toda su vida y ni siquiera fueron mencionados por el ministro”.

* Myriam Bregman, diputada nacional FIT-U: “Acaban de anunciar una nueva y monstruosa transferencia desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía. La motosierra es contra el conjunto del pueblo trabajador”.



* Gabriel Solano, legislador porteño FIT-U: “Caputo acaba de anunciar un verdadero Rodrigazo con devaluación, tarifazos, suspensión de la obra pública, licuación de salarios, jubilaciones y planes sociales, más despidos en la administración pública. Habrá más plata para exportadores y menos para los trabajadores. Es un plan inflacionario porque combina una gran devaluación con tarifazos al transporte y a la energía. Su implementación irá dejando en claro que con el plan motosierra de Caputo-Milei el ajuste lo pagará el pueblo y no la política”.



Aliados a favor





* Martín Tetaz, diputado de la UCR: “Las medidas van todas en el sentido correcto, con mejoras de precios relativos para sector energético y externo, lo que quiere decir que se corrige la falta de energía y dólares. Fuerte sesgo fiscalista. Sin embargo no me gusta el dólar fijo, ni las retenciones, aunque sean transitorios. Gran acierto empezar duplicando AUH. Falta anunciar un nuevo régimen monetario de shock, que transmita la certeza de que cambian las reglas de juego, para que se desplome la inflación”.

* Laura Rodríguez Machado, diputada PRO: “El Ministro de Economía, Luis Caputo, brindó un mensaje claro y realista de la situación del país. Afirmó que el Gobierno recibió ‘la peor herencia de la historia’ y que para atacar el problema de raíz "hay que bajar el déficit fiscal". Además anunció un gran ajuste a la política”.